Previsioni meteo per Abruzzo dal 26 al 28 settembre 2025: tempo variabile. Le temperature nelle quattro province

da Marina Denegri
REGIONE – Il fine settimana del 26-28 settembre si apre con un venerdì variabile. Sabato vedrà un rapido cedimento della pressione, con un peggioramento pomeridiano e piogge sparse, in esaurimento entro sera. Domenica, l’ingresso di aria più umida porterà cieli molto nuvolosi o coperti e precipitazioni diffuse, con nevicate deboli sui massicci centrali.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Venerdì 26 settembre

La giornata sarà inizialmente caratterizzata da cieli sereni o poco nuvolosi su gran parte del territorio, ma un rapido aumento della nuvolosità è atteso dal pomeriggio, con effetti variabili a seconda delle zone

Sabato 27 settembre 

La giornata di sabato sarà segnata da un rapido cedimento della pressione atmosferica, con un peggioramento pomeridiano che porterà deboli piogge, destinate però a esaurirsi entro fine giornata

Domenica 28 settembre 

Domenica sarà una giornata di transizione atmosferica, con l’alta pressione in rapido cedimento e l’ingresso di aria più umida, che porterà un peggioramento nella seconda parte del giorno, accompagnato da deboli piogge sparse.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila (26-28 settembre 2025)

PESCARA

VEN – min 16° max 23°
SAB – min 17° max 22°
DOM – min 16° max 20°

CHIETI

VEN – min 13° max 23°
SAB – min 14* max 22°
DOM – min 13° max 20°

TERAMO

VEN – min 13* max  23°
SAB- min 14° max 22°
DOM – min 13° max 20°

L’AQUILA

VEN – min 10° max  21°
SAB – min  10° max 21°
DOM – min 10° max 19°

