REGIONE – Il fine settimana del 26-28 settembre si apre con un venerdì variabile. Sabato vedrà un rapido cedimento della pressione, con un peggioramento pomeridiano e piogge sparse, in esaurimento entro sera. Domenica, l’ingresso di aria più umida porterà cieli molto nuvolosi o coperti e precipitazioni diffuse, con nevicate deboli sui massicci centrali.
Le previsioni del tempo in Abruzzo
Venerdì 26 settembre
La giornata sarà inizialmente caratterizzata da cieli sereni o poco nuvolosi su gran parte del territorio, ma un rapido aumento della nuvolosità è atteso dal pomeriggio, con effetti variabili a seconda delle zone
Sabato 27 settembre
La giornata di sabato sarà segnata da un rapido cedimento della pressione atmosferica, con un peggioramento pomeridiano che porterà deboli piogge, destinate però a esaurirsi entro fine giornata
Domenica 28 settembre
Domenica sarà una giornata di transizione atmosferica, con l’alta pressione in rapido cedimento e l’ingresso di aria più umida, che porterà un peggioramento nella seconda parte del giorno, accompagnato da deboli piogge sparse.
Temperature a Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila (26-28 settembre 2025)
VEN – min 16° max 23°
SAB – min 17° max 22°
DOM – min 16° max 20°
VEN – min 13° max 23°
SAB – min 14* max 22°
DOM – min 13° max 20°
VEN – min 13* max 23°
SAB- min 14° max 22°
DOM – min 13° max 20°
VEN – min 10° max 21°
SAB – min 10° max 21°
DOM – min 10° max 19°
Il meteo in Abruzzo oggi si può seguire ogni giorno sulle pagine di AbruzzoNews con gli ultimi aggiornamenti dalle quattro province: la situazione del giorno ma anche i dettagli dalle 4 province.