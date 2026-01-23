REGIONE – Secondo le previsioni fornite dagli esperti di 3bmeteo.it e di meteo.it nel fine settimana dal 23 al 25 gennaio, ci sarà un aumento generale della nuvolosità, ma senza particolari precipitazioni se non sul finire di domenica.
Le previsioni del tempo in Abruzzo
Venerdì 23 gennaio
Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Venti molto deboli dai quadranti nord-occidentali in attenuazione e in rotazione a orientali; Zero termico nell’intorno di 1800 metri. Mare da mosso a poco mosso.
Sabato 24 gennaio
La circolazione depressionaria, responsabile di acquazzoni e temporali in attenuazione, allenta la presa favorendo tempo più asciutto dalla sera. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in rotazione ai quadranti sud-orientali; Zero termico nell’intorno di 1900 metri. Mare da mosso a molto mosso.
Domenica 25 gennaio
Un’area di bassa pressione abbraccia la Regione determinando una giornata di tempo maltempo con piogge ed acquazzoni, in particolar modo al mattino. Venti deboli dai quadranti sud occidentali; Zero termico nell’intorno di 1600 metri. Mare mosso.
Temperature a Pescara, Chieti, Teramo, L’Aquila (23-25 gennaio 2026)
VEN – min 7° max 12°
SAB – min 8° max 13°
DOM – min 7° max 11°
VEN – min 4° max 11°
SAB – min 6* max 13°
DOM – min 4° max 9°
VEN – min 4* max 11°
SAB- min 7° max 13°
DOM – min 6° max 10°
VEN – min 1° max 10°
SAB – min 4° max 9°
DOM – min 2° max 7°
Il meteo in Abruzzo oggi si può seguire ogni giorno sulle pagine di AbruzzoNews con gli ultimi aggiornamenti dalle quattro province: la situazione del giorno ma anche i dettagli dalle 4 province.