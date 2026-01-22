Cammini, Liris: “Legge è un’opportunità per l’Abruzzo”

L’AQUILA – L’approvazione alla Camera della proposta di legge nazionale sui cammini rappresenta, secondo il senatore abruzzese di Fratelli d’Italia Guido Liris (nella foto), una svolta strategica per l’Abruzzo e per l’Italia. La regione, ricca di percorsi storici, paesaggi naturali e borghi autentici, potrà valorizzare in modo più efficace il proprio patrimonio attraverso una rete strutturata e riconosciuta a livello istituzionale.

Liris sottolinea come la norma riconosca i cammini quali strumenti centrali di promozione turistica, culturale e territoriale, rafforzando un modello di turismo sostenibile capace di sostenere le aree interne e favorire la destagionalizzazione. Dai tracciati montani ai percorsi fluviali, i cammini d’Abruzzo diventano così un volano per attrarre visitatori consapevoli e generare nuove opportunità per le comunità locali.

Il provvedimento introduce inoltre investimenti mirati e un programma di sviluppo nazionale che consentirà di mettere a sistema bellezze naturali, tradizioni e identità territoriali, aumentando la visibilità dell’Abruzzo anche sul piano internazionale.

Con la creazione di una cabina di regia e di un tavolo permanente, la legge garantirà un coordinamento stabile tra istituzioni, enti locali, associazioni e operatori del settore. Per Liris, questo permetterà all’Abruzzo di assumere un ruolo da protagonista nella promozione dei cammini, rafforzando la competitività del sistema turistico regionale e valorizzando in modo integrato risorse naturali, storiche e culturali.