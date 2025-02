REGIONE – Che tempo farà dal 21 al 23 febbraio 2025? Ecco le previsioni meteo in Abruzzo degli esperti di www.meteo.it e www.3bmeteo.it. Tempo variabile un contesto prevalentemente asciutto salvo che per qualche isolato breve piovasco nelle aree interne e verso l’Umbria. Le temperature tenderanno ad aumentare, portandosi su valori miti nelle ore diurne.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Venerdì 21 febbraio

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell’intorno di 2100 metri. Mare da mosso a poco mosso.

Sabato 22 febbraio

L’alta pressione va parzialmente indebolendosi, favorendo l’arrivo di aria più umida responsabile di un lento aumento della nuvolosità dal pomeriggio, sino a cieli nuvolosi dalla sera. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in rotazione ai quadranti sud-orientali; Zero termico nell’intorno di 2150 metri. Mare poco mosso.

Domenica 23 febbraio

Infiltrazioni umide raggiungono la Regione determinando molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvoloso, ma senza fenomeni degni di nota. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell’intorno di 1900 metri. Mare poco mosso.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila (21-23 febbraio)

PESCARA

VEN – min 6° max 11°

SAB – min 6° max 13°

DOM – min 8° max 14°

CHIETI

VEN – min 4° max 12°

SAB – min 1* max 14°

DOM – min 3° max 16°

TERAMO

VEN – min 2° max 10°

SAB- min 3° max 12°

DOM – min 4° max 14°

L’AQUILA

VEN – min 4° max 12°

SAB – min 2° max 12°

DOM – min 2° max 12°

