REGIONE – L’Abruzzo si prepara a vivere un fine settimana, quello dal 19 al 21 settembre, all’insegna del bel tempo e delle esperienze all’aria aperta. Tra cieli sereni e temperature gradevoli, il territorio offre l’occasione perfetta per riscoprire borghi, paesaggi e tradizioni. Ecco cosa ci aspetta, giorno per giorno.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Venerdì 19 settembre

Un campo di alta pressione abbraccia l’Abruzzo, regalando una giornata all’insegna della stabilità atmosferica e del sole pieno. Il cielo si manterrà sereno o al più leggermente velato su tutto il territorio regionale, dai litorali alle aree subappenniniche, dai massicci centrali fino all’Appennino occidentale. I venti saranno deboli, inizialmente orientali, con graduale rotazione verso i quadranti nord-orientali nel corso della giornata. Il mare si presenterà poco mosso, ideale per chi desidera godersi le ultime giornate balneari di settembre. Il zero termico si attesterà intorno ai 4650 metri, segnale di una giornata particolarmente mite anche in quota.

Sabato 20 settembre

Un campo di alta pressione continua a interessare l’Abruzzo, garantendo condizioni meteorologiche stabili e ampiamente soleggiate su tutto il territorio regionale. I cieli si manterranno sereni o al massimo poco nuvolosi lungo i litorali, nelle aree subappenniniche, sui massicci centrali e lungo l’Appennino occidentale, offrendo una cornice ideale per attività all’aperto e spostamenti. I venti saranno deboli e provenienti dai quadranti nord-orientali, contribuendo a mantenere un clima gradevole e asciutto. Il zero termico si posizionerà intorno ai 4500 metri, segnalando temperature miti anche in quota. Il mare sarà poco mosso, perfetto per chi desidera godersi le ultime giornate di settembre sulla costa.

Domenica 21 settembre

Un campo di alta pressione continua a interessare l’Abruzzo, garantendo condizioni meteorologiche stabili e ampiamente soleggiate su tutto il territorio. La giornata si preannuncia ideale per attività all’aperto, con cieli sereni o poco nuvolosi lungo i litorali, nelle aree subappenniniche e sull’Appennino occidentale. Sui massicci centrali, invece, si osserveranno cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, con una possibile maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata. I venti saranno deboli dai quadranti orientali, in graduale attenuazione nel corso della giornata. Lo zero termico si attesterà intorno ai 4250 metri, segnalando temperature miti anche in quota. Il mare sarà da poco mosso a mosso, offrendo comunque condizioni favorevoli per chi desidera trascorrere del tempo lungo la costa.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila (19-21 settembre 2025)

PESCARA

VEN – min 19° max 27°

SAB – min 19° max 27°

DOM – min 20° max 27°

CHIETI

VEN – min 16° max 28°

SAB – min 16* max 29°

DOM – min 18° max 29°

TERAMO

VEN – min 16* max 28°

SAB- min 17° max 29°

DOM – min 18° max 29°

L’AQUILA

VEN – min 16° max 29°

SAB – min 13° max 27°

DOM – min 18° max 28°

