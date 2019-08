La giornata di Ferragosto con tempo soleggiato: temperature nei valori stagionali. Minime e massime a Pescara, Chieti, L’Aquila e Teramo

PESCARA – Ferragosto è ormai alle porte e ci si interroga quali saranno le previsioni meteo in Abruzzo per la giornata “più calda” dell’estate. Dagli esperti arrivano ottime notizie. Un campo di alta pressione abbraccia infatti la Regione garantendo tempo stabile e soleggiato ovunque. Sui litorali il cielo sarà in prevalenza sereno o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale. Sulle zone subappenninche, massicci centrali e sull’Appennino occidentale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Temperature nei valori stagionali, decisamente più sopportabili rispetto all’ultimo weekend. Venti deboli in rotazione ai quadranti nord-orientali; moderati dai quadranti nord-occidentali in intensificazione e in rotazione a occidentali in quota. Zero termico nell’intorno di 3850 metri. Mare mosso.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila per il 15 agosto

Pescara min 21° max 28°

Chieti min 17° max 28°

Teramo min 17° max 28°

L’Aquila min 14° max 28°



Il meteo in Abruzzo oggi si può seguire ogni giorno sulle pagine di AbruzzoNews con gli ultimi aggionamenti dalle quattro province: la situazione del giorno ma anche i dettagli dalle 4 province.