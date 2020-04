Per il fine settimana dal 17 al 19 aprile tempo soleggiato, con passaggio di una perturbazione. Minime e massime nelle quattro province

REGIONE – L’anticiclone sarà protagonista fino a a venerdì. Le massime saranno in ripresa, ma nottetempo e al primo mattino si potranno avere gelate sulle vallate appenniniche e valori sotto i 5°C anche in pianura, con marcate escursioni termiche tra il giorno e la notte. Sabato probabile maggiore variabilità con anche qualche pioggia. Vediamo insieme nel dettaglio le previsioni in Abruzzo per i prossimi giorni del 14 e 15 aprile. Considerata la distanza temporale, l’incertezza previsionale può essere alta; vi invitiamo, pertanto, a seguire gli eventuali aggiornamenti delle prossime ore.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Venerdì 17 aprile

L’anticiclone é garanzia di una giornata soleggiata con cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori; innocue nubi alte e sottili in transito tra mattino e pomeriggio. Temperature in ulteriore lieve aumento specie nei massimi ma anche nei valori minimi. Venti a regime di brezza. Mari poco mossi.

Sabato 18 aprile



Spiccata variabilità per un modesto sistema nuvoloso che offuscherà a tratti i cieli apportando anche qualche modesta precipitazione sparsa da Ovest verso Est. Temperature in lieve calo.

Domenica 19 aprile

La circolazione depressionaria, responsabile di residua instabilità mattutina, si allontana favorendo un miglioramento ma con ancora molte nubi. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in attenuazione e in rotazione a orientali; Zero termico nell’intorno di 3300 metri. Mare poco mosso.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila (17, 18 e 19 aprile)

Pescara VEN – min 9° max 18° SAB – min 11° max 20° DOM – min 14° – max 21°

Chieti VEN- min 3° max 21° SAB – min 6° max 24° DOM – min 12° max 24°

Teramo VEN – min 5° max 20° SAB – min 7 max 22° DOM – min 11° max 23°

L’Aquila VEN – min 4 max 21° SAB – min 7° max 21° DOM – min 12° max 23°



