Meteo Abruzzo: piogge e venti di burrasca – 24 novembre 2025

REGIONE – Il Centro Funzionale d’Abruzzo comunica che è stato emesso dal Dipartimento della Protezione Civile Nazionale l’avviso di condizioni meteorologiche avverse n. 25087 DPC-DPC_Generale-P-STELEX-0056823-23/11/2025 recante:

Dal primo mattino di oggi, lunedì 24 novembre 2025, e per le successive 24-36 ore, si prevedono precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, su Lazio (specie settori meridionali), Umbria, Abruzzo e Molise (specie sui loro settori occidentali), e Campania. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Dalle prime ore di oggi, lunedì 24 novembre 2025, e per le successive 24-36 ore, venti da forti a burrasca sud-occidentali su Emilia Romagna, in estensione dal pomeriggio a Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia settentrionale (specie settori appenninici) e Sicilia (specie settori occidentali); possibili mareggiate sulle coste esposte.