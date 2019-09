Lunedì tempo stabile e soleggiato; da martedì sera possibile nuovo peggioramento. Minime e massime nelle quattro province

PESCARA – Dopo un weekend caratterizzato da molte nuvole, lunedì il tempo sarà più stabile e soleggiato ovunque. Ma guai a farsi illusioni perchè è possibile un nuovo peggioramento sul finire di martedì, con rovesci e temporali sparsi. Vediamo insieme nel dettaglio le previsioni meteo in Abruzzo per i prossimi giorni.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Lunedì 9 settembre



Correnti più asciutte settentrionali interessano le regioni centrali, favorendo una giornata complessivamente soleggiata e senza piogge. Temperature stabili o in lieve calo nei valori massimi, clima molto frizzante al mattino sulle zone interne. Venti fino a moderati in prevalenza di Ponente. Mari poco mossi.

Martedì 10 settembre



Inizio di giornata con tempo buono e cieli poco o parzialmente nuvolosi. Nel corso della sera nuvolosità in aumento, con prime piogge sui settori abruzzesi. Temperature in lieve calo nei valori massimi. Venti in regime di brezza, con rinforzi da Grecale la notte sull’alto Adriatico. Mari poco mossi.

Mercoledì 11 settembre



Un’area di bassa pressione abbraccia la Regione determinando una giornata di tempo instabile con deboli piogge un po’ ovunque, in intensificazione serale. Venti deboli in rotazione a meridionali; tesi dai quadranti sud-orientali in intensificazione e in rotazione ai quadranti sud occidentali in quota. Zero termico nell’intorno di 3450 metri. Mare da mosso a molto mosso.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila (9, 10 e 11 settembre)

Pescara

LUN – min 19° max 26°

MAR – min 19° max 25°

MER – min 22° max 28°

Chieti

LUN – min 14° max 26°

MAR – min 13° max 25°

MER – min 18° max 28°

Teramo

LUN – min 15° max 26°

MAR – min 15° max 24°

MER – min 19° max 25°

L’Aquila

LUN – min 11° max 21°

MAR – min 9° max 23°

MER – min 16° max 22°

