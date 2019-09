Jova Beach Party, istruzioni per il divertimento

Oggi a Montesilvano grande attesa per l’evento che porterà sulla riviera adriatica migliaia di fans. Orari, parcheggi, ospiti, scaletta, biglietti e altre informazioni utili

PESCARA – É finalmente arrivato anche in Abruzzo il Jovanotti day’s. Il suo beach party arriva a Montesilvano per una grande festa che porterà oltre 30mila fans sulla costa adriatica. Si tratta della penultima tappa che anticipa quella di Milano Linate a chisura del felice tour. La data di sabato 7 settembre va a recuperare quella che si sarebbe dovuta tenere a Vasto lo scorso 17 agosto. Dal primo pomeriggio spazio all’ingresso degli spettatori per una lunga carovana del divertimento che si chiuderà dopo la mezzanotte.

ORARI

É lo stesso Lorenzo Cherubini a informare i fans dalla sua pagina Facebook: “Sabato la musica inizierà nel primo pomeriggio fino a notte fonda, e forse ci sarà un set acustico tra le prime cose della giornata nel kontiki stage il palco rotondo, nel quale suoneremo pezzi rimasti fuori dalle scalette recenti. Quindi se vi va e se potete non arrivate tardi”. Dunque dalle 16 spazio alle emozioni del Villaggio e sul palco con possibili fuori programma di Jovanotti in attesa del suo live dalle 21 circa e fino a dopo mezzanotte.

PARCHEGGI

Andiamo a vedere la sezione probabilmente più importante visto che è previsto un sold out anche per le aree parcheggio nelle zone limitrofe al concerto. Andiamo a vedere dove trovare quelli gratuiti e quelli a pagamento al costo di 10 euro:

GRATUITI

Via Breviglieri, traversa di Via Tiburtina, di proprietà del Consorzio Industriale Chieti-Pescara (200 posti)

Porto Turistico ed area ex Cofa (650 posti)

Area portuale (450 posti)

Aree speciali dedicate ai disabili

PAGAMENTO

MONTESILVANO

Porto Allegro, Via D’Andrea (1700 posti)

Teatro del Mare, Via Inghilterra (1600 posti)

Strada Parco, Via della Liberazione (900 posti)

PESCARA

area di risulta della ex Stazione ferroviaria (1250 posti)

Strada Parco (1000 posti)

Riviera Sud in corrispondenza di via Barbella (600 posti)

aree limitrofe al Palazzo di Giustizia (400 posti)

aree adiacenti lo Stadio Adriatico (area compresa tra stadio e antistadio) (400 posti)

Il servizio navetta sarà disponibile:

dalle ore 11 una navetta ogni 15 minuti;

dalle ore 15 una navetta ogni 10 minuti;

dopo la fine del concerto, il percorso sarà inverso con frequenza ogni 10 minuti.

OSPITI

Sarà presente il duo degli Ackeejuice Rockers come in tutte le tappe del Jova Beach, e ancora la musica elettronica abbinata ai vinili del veneziano Albert Marzinotto, i sinth e le melodie mixate di Andro Dj, la band giovanissima dei Pinguini Tattici Nucleari con l’attivo di 4 dischi e 20milioni di streaming, la brasiliana Flavia Cohelo, l’house e il reggae misti alla rumba degli Afrotonix.

SCALETTA

Anche se lo stesso cantante ha sottolineato come la scaletta non è fissa “saliamo sul palco attacchiamo gli strumenti, accendiamo la consolle e partiamo” e le sorprese non mancheranno di certo, proviamo a dare una scaletta indicativa sulla base delle sue precenti tappe del tour.

Jamming (Bob Marley & The Wailers cover, con Devon&Jah Brothers) Viva la libertà Serenata rap Il sole sorge di sera Il più grande spettacolo dopo il Big Bang Ciao mamma Nuova era Chiaro di luna Megamix La verità (con Brunori Sas) Ma il cielo è sempre più blu (Rino Gaetano cover, con Brunori Sas) L’italiano (Toto Cutugno cover, con Toto Cutugno) Bella L’ombelico del mondo A te L’estate addosso Ti porto via con me Ragazzo fortunato

BIGLIETTI

Dalle ore 10 fino alle 20.30 chi ha acquistato il biglietto su TickeOne.it o hanno quello della tappa di Vasto potrà ritirarlo presso Botteghino Jova Beach Party ubicato all’interno del Centro Commerciale Porto Allegro (Via Alberto D’ Andrea, 1, 65015 Montesilvano). Per chi invece ne è già in possesso potrà direttamente accedere all’area per entrare nel Villaggio. Per quelli che invece non hanno ancora un biglietto possono trovare quelli ancora disponibili su TicketOne al presso di 59,80 € che comprendono la prevendita + 3,65 € di commissioni di servizio.

ALTRE INFORMAZIONI

É di alcuni giorni fa l’ordinanza della capitaneria di Porto di Pescara con alcune informazioni utili. Da tenere in considerazione anche alcune info per l’ingresso al villaggio come quelle dei controlli di sicurezza e oggetti proibiti. come ad esempio bombolette spray, trolley, borse, zaini più grandi di 15 litri di capienza o ancora animali, borracce, bevande alcoliche.