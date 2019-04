Inizio settimana caratterizzato da passaggi perturbati alternati a schiarite. Temperature in calo: minime e massime nelle quattro province

PESCARA – Periodo caratterizzato da una serie di passaggi perturbati che porteranno rovesci sparsi, alternati a brevi pause asciutte in un contesto di temperature più fresche rispetto a quelle della settimana precedente. Ma vediamo piuttosto nel dettaglio le previsioni meteo in Abruzzo per i prossimi giorni.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Lunedì 8 aprile

Nubi irregolari con residue deboli piogge in mattinata sui settori costieri e subappenninici adiacenti. Temperature in aumento nei valori massimi pomeridiani. Venti deboli o moderati tra Ovest e Sudovest, rinforzi da ONO sul mare, che sarà mosso.

Martedì 9 aprile

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile e soleggiato ovunque. Temperature in generale calo. Venti deboli settentrionali in rotazione ai quadranti nord-orientali; molto deboli settentrionali in attenuazione e in rotazione a occidentali in quota. Zero termico nell’intorno di 1850 metri. Mare da mosso a poco mosso.

Mercoledì 10 aprile



Ancora tempo stabile e soleggiato, salvo qualche nube nel corso del pomeriggio nelle zone interne. Temperature minime stabili; massime in calo. Venti deboli settentrionali in rotazione ai quadranti sud occidentali; molto deboli settentrionali in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud occidentali in quota. Zero termico nell’intorno di 2100 metri. Mare poco mosso.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila (8, 9, 10 aprile)

Pescara

LUN – min 10° max 16°

MAR – min 11° max 16°

MER – min 13° max 17°

Chieti

LUN- min 7° max 16°

MAR – min 8° max 16°

MER – min 10° max 18°

Teramo

LUN – min 6° max 16°

MAR – min 9° max 15°

MER – min 10° max 18°

L’Aquila

LUN – min 4° max 13°

MAR – min 6° max 13°

MER – min 8° max 13°

