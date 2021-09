Inizio settimana con tempo stabile, prevalentemente soleggiato. Minime e massime nelle quattro province dal 6 all’8 settembre 2021

REGIONE – La nuova settimana vedrà il persistere di un campo di alta pressione che garantirà tempo stabile, in prevalenza soleggiato. Vediamo insieme nel dettaglio le previsioni meteorologiche in Abruzzo per i prossimi giorni del 6, 7 e 8 settembre 2021. Manca ancora qualche ora; pertanto, potendo nel frattempo cambiare le previsioni, vi invitiamo a seguire gli eventuali aggiornamenti.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Lunedì 6 settembre

Pressione in ulteriore aumento sul Mediterraneo centro-occidentale, mentre correnti più fresche da Est continuano a interessare le regioni meridionali. Clima gradevole, con massime comprese tra i 26 e i 29°C. Mare mosso.

Martedì 7 settembre

Sulle regioni adriatiche continua ad agire un campo di alta pressione che rinnova condizioni di tempo stabile e soleggiato. Qualche nubi in più durante il pomeriggio sui rilievi abruzzesi. Temperature stazionarie. Venti deboli in regime di brezza termica. Mari quasi calmi o poco mossi.

Mercoledì 6 settembre

L’alta pressione si indebolisce sotto l’influenza di correnti in quota più umide e fresche. Il tempo rimane stabile e in prevalenza soleggiato sulle coste abruzzesi. All’interno potranno invece svilupparsi rovesci e temporali. Temperature stabili o in lieve calo. Venti in prevalenza orientali. Mari poco mossi.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila (6, 7 e 8 settembre)

PESCARA

LUN – min 20° max 26°

MAR – min 19° max 26°

MER – min 19° max 25°

CHIETI

LUN – min 16° max 26°

MAR – min 14° max 26°

MER – min 14° max 25°

TERAMO

LUN – min 16° max 27°

MAR – min 14° max 26°

MER – min 15° max 26°

L’AQUILA

LUN – min 12° max 25°

MAR – min 12° max 25°

MER – min 14° max 25°

