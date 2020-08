Inizio settimana all’insegna del tempo instabile. Minime e massime nelle quattro province il 31 agosto e 1°, 2 settembre 2020

REGIONE – L’inizio di settembre sarà caratterizzato da tempo spesso instabile, con frequenti rovesci e temporali, insieme ad un netto calo delle temperature. Vediamo insieme nel dettaglio le previsioni meteorologiche in Abruzzo per i prossimi giorni del 31 agosto e 1 e 2 settembre. Manca ancora qualche ora dall’inizio settimana; pertanto, potendo nel frattempo cambiare le previsioni, vi invitiamo a seguire gli eventuali aggiornamenti.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Lunedì 31 agosto

Un fronte instabile da Sud-ovest risalita dalle regioni centrali, determinando un nuovo generale aumento della nuvolosità specie tra mattina e pomeriggio con la possibilità per nuovi rovesci e locali temporali, in estensione anche alle aree costiere; seguirà poi un graduale miglioramento con schiarite nel corso della serata. Temperature in generale diminuzione, anche marcata nei valori massimi. Venti moderati sud-occidentali. Mare mosso.

Martedì 1 settembre



Una circolazione depressionaria sull’alto Adriatico determina ancora condizioni di variabilità, con la possibilità di residui rovesci o isolati temporali nel pomeriggio. Generali ampie schiarite entro sera fino a cieli poco nuvolosi ovunque. Temperature minime notturne in ulteriore diminuzione, massime in lieve aumento. Venti in graduale rotazione dai quadranti settentrionali, moderati su coste e Appennino. Mare da mosso a poco mosso.

Mercoledì 2 settembre

La pressione cede rapidamente favorendo l’ingresso di aria più umida responsabile di un peggioramento nella seconda parte del giorno con deboli piogge sparse. Venti molto deboli; Zero termico nell’intorno di 3150 metri. Mare da poco mosso a quasi calmo.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila (31 agosto, 1 e 2 settembre)

PESCARA

LUN – min 20° max 25°

MAR – min 19° max 25°

MER – min 18° max 25°

CHIETI

LUN – min 16° max 22°

MAR – min 14° max 25°

MER – min 13° max 25°

TERAMO

LUN – min 14° max 19°

MAR – min 14° max 24°

MER – min 14° max 25°

L’AQUILA

LUN – min 14° max 32°

MAR – min 13° max 21°

MER – min 11° max 24°

