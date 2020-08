Avis Pescara aperto domenica 30 agosto: ecco gli orari

PESCARA – Qualcosa sta cambiando in questa estate. In Abruzzo, in questi giorni, il numero di contagi aumenta e, di conseguenza, non bisogna abbassare la guardia e restare molto attenti e ligi alle regole. Nonostante le oggettive difficoltà, la richiesta di sangue non è mai venuta a mancare. Per questo motivo, l’AVIS comunale di Pescara ha continuato a lavorare in maniera indefessa, senza mai chiudere i battenti e attuando un protocollo di sicurezza a tutela della salute dei donatori.

Domenica 30 agosto 2020, dalle 09:00 alle 12:00, la nuova sede di P.zza Salvo D’Acquisto a Pescara rimarrà aperta per i donatori che dovranno, in ogni caso, prenotare telefonicamente l’appuntamento allo 085 2934219. Salvare vite donando il sangue è la miglior risorsa che una persona possa avere. C’è costante bisogno di sangue e plasma e venire a donare è fondamentale.

L’AVIS di Pescara è aperta, in P.zza Salvo D’Acquisto 19/21 a Pescara, nei seguenti giorni e orari:

Lunedì e martedì dalle ore 7:30 alle 15:00

Mercoledì, giovedì e venerdì dalle 7:30 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 19:30

Sabato dalle 7:30 alle 12:00

Ogni ultima domenica del mese apertura straordinaria dalle 9:00 alle 12:00.

Telefono: 085 2934219