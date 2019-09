Inizio settimana con tempo all’insegna dell’alta pressione. Peggioramento da mercoledì. Minime e massime nelle quattro province

PESCARA – Nei primi giorni della settimana la presenza dell’alta pressione sull’Italia garantisce cieli in prevalenza sereni, salvo modesti addensamenti nuvolosi pomeridiani in Appennino. Clima diurno piuttosto caldo per il periodo, quello mattutino invece sarà frizzante. Vediamo insieme nel dettaglio le previsioni meteo in Abruzzo per i prossimi giorni. Coniderata la distanza temporale, l’incertezza previsionale può essere alta; vi invitiamo, pertanto, a eguire gli eventuali aggiornamenti delle prossime ore.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Lunedì 30 settembre



Prosegue la fase di tempo stabile sulle regioni del medio Adriatico con cielo in prevalenza sereno o al più poco nuvoloso in Appennino e nelle zone interne, nelle ore pomeridiane. Temperature stazionarie, con moderata escursione termica tra la notte e il giorno. Venti deboli di direzione variabile nelle zone interne, dai quadranti meridionali sulle coste. Ventilazione sudoccidentale moderata in quota. Mari da poco mossi a mossi.

Martedì 1° ottobre



Ultima giornata in presenza dell’alta pressione sulle regioni centrali adriatiche con cieli in prevalenza poco nuvolosi. Temperature minime in lieve aumento, massime in lieve flessione. Venti da sudovest, moderati o forti in quota deboli sulle zone interne di pianura e di collina. Mari mossi.

Mercoledì 2 ottobre



L’alta pressione cede in serata, favorendo l’ingresso di correnti più umide, responsabili di un rapido aumento delle nubi con associate deboli precipitazioni. Venti moderati dai quadranti sud occidentali in intensificazione; moderati dai quadranti sud occidentali in rotazione ai quadranti sud occidentali in quota. Zero termico nell’intorno di 3450 metri. Mare da poco mosso a mosso.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila (30 settembre, 1 e 2 ottobre)

Pescara

LUN – min 18° max 26°

MAR – min 19° max 26°

MER – min 19° max 26°

Chieti

LUN – min 13° max 27°

MAR – min 14° max 27°

MER – min 14° max 27°

Teramo

LUN – min 14° max 26°

MAR – min 15° max 26°

MER – min 15° max 26°

L’Aquila

LUN – min 11° max 23°

MAR – min 12° max 23°

MER – min 12° max 23°

