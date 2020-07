Per il fine settimana dal 3 al 5 luglio il tempo vedrà sole e il passaggio di una perturbazione. Minime e massime nelle quattro province

REGIONE – L’anticiclone subtropicale favorirà fino a venerdì condizioni meteorologiche ben soleggiate. Tuttavia dalle prime ore di sabato è atteso un brusco peggioramento per l’arrivo di un nucleo di aria fredda in quota proveniente dalle alte latitudini europee, il quale determinerà un sabato spiccatamente instabile, con rovesci e temporali localmente di forte intensità che dalle aree appenniniche potranno estendersi fin verso le aree costiere, con conseguente generale calo delle temperature. Domenica più soleggiata, pur con qualche occasionale rovescio possibile sull’Appennino; clima più gradevole Vediamo insieme nel dettaglio le previsioni in Abruzzo per i prossimi giorni del 3, 4 e 5 luglio. Considerata la distanza temporale, l’incertezza previsionale può essere alta; vi invitiamo, pertanto, a seguire gli eventuali aggiornamenti delle prossime ore.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Venerdì 3 luglio



Un nucleo di aria fredda in quota raggiunge il Nord Italia determinando un deciso indebolimento del campo di alta pressione sul Mediterraneo nel corso della giornata. Una situazione favorevole all’innesco di temporali ad evoluzione diurna anche sull’Appennino, talora anche di forte intensità, in locale sconfinamento verso sera anche alle aree costiere. Temperature in lieve diminuzione nei valori massimi pomeridiani, ancora caldo a tratti afoso specie verso le coste. Venti tra Ovest e Sudovest in quota, in rotazione da Nordovest in pianura e sulle aree costiere. Mare da quasi calmo a poco mosso.

Sabato 4 luglio



Un impulso instabile dal Nord Europa isola un piccolo vortice in transito sulle regioni del Centro. Giornata instabile con rovesci e temporali sparsi in movimento da Nord verso Sud. Non esclusi fenomeni violenti o nubifragi, in particolare tra notte e mattino. Dal pomeriggio qualche rovescio o temporale ancora sulle zone interne mentre tende a migliorare lungo le coste. Temperature in calo. Venti fino a moderati tra Nord e Nordest. Mare tendente a mosso.

Domenica 5 luglio



Anticiclone in rinforzo per una giornata soleggiata. Solo sui rilievi si potranno avere occasionali brevi rovesci o temporali pomeridiani. Temperature in aumento, specie sulle zone interne, con caldo pienamente estivo, un pò fresco e a tratti ventilato invece sulle coste per residue correnti da Nord. Mare mosso.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila (3, 4 e 5 luglio)

PESCARA VEN – min 23° max 30° SAB – min 22° max 27° DOM – min 22° – max 28°

CHIETI VEN- min 18° max 32° SAB – min 18° max 27° DOM – min 18° max 27°

TERAMO VEN – min 20° max 32° SAB – min 19° max 27° DOM – min 18° max 29°

L’AQUILA VEN – min 16° max 30° SAB – min 15° max 26° DOM – min 14° max 27°



Il meteo in Abruzzo si può seguire ogni giorno sulle pagine di AbruzzoNews con gli ultimi aggionamenti dalle quattro province: la situazione del giorno ma anche i dettagli dalle 4 province.