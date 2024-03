Meteo Abruzzo weekend, previsioni dal 1° al 3 marzo 2024

Fine settimana caratterizzato da tempo instabile con piogge. Minime e massime nelle quattro province dal 1° al 3 marzo 2024

REGIONE – Che tempo farà in Abruzzo nel weekend dal 1° al 3 marzo 2024? Ecco le previsioni degli esperti di www.meteo.it per le tre giornate. Il weekend sarà caratterizzato da condizioni di instabilità, con temperature in graduale lenta diminuzione, in particolare nella giornata di venerdì. Nel fine settimana parziale miglioramento, anche se persisterà un certa variabilità, localmente anche dell’instabilità con qualche possibile piovasco sparso.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Venerdì 1 marzo

La circolazione depressionaria, responsabile di deboli piogge nella prima parte del giorno, allenta la presa favorendo tempo più asciutto dalla sera. Venti moderati dai quadranti sud-orientali in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell’intorno di 1750 metri. Mare da molto mosso a mosso.

Sabato 2 marzo

Infiltrazioni umide raggiungono la Regione determinando molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvoloso, ma senza fenomeni degni di nota. Venti deboli occidentali in rotazione a orientali; Zero termico nell’intorno di 1800 metri. Mare da mosso a poco mosso.

Domenica 3 marzo

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile e perlopiù soleggiato, salvo qualche annuvolamento in più dal pomeriggio. Venti deboli meridionali in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud-orientali; Zero termico nell’intorno di 2000 metri. Mare da poco mosso a mosso.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila (1-3 marzo)

PESCARA

VEN – min 9° max 13°

SAB – min 10° max 14°

DOM – min 8° max 16°

CHIETI

VEN – min 7° max 13°

SAB – min 6° max 14°

DOM – min 3° max 18°

TERAMO

VEN – min 9° max 10°

SAB- min 7° max 11°

DOM – min 4° max 16°

L’AQUILA

VEN – min 7° max 10°

SAB – min 7° max 13°

DOM – min 4° max 14°

Il meteo in Abruzzo oggi si può seguire ogni giorno sulle pagine di AbruzzoNews con gli ultimi aggiornamenti dalle quattro province: la situazione del giorno ma anche i dettagli dalle 4 province.