Fine settimana caratterizzato da tempo instabile e clima più fresco. Minime e massime nelle quattro province dal 27 al 29 agosto 2021

REGIONE – Tra venerdì e sabato la Regione sarà interessata da una circolazione ciclonica con perno sul Nordest Europa, dove scenderà un vortice freddo retrogrado dalla Scandinavia.. Vediamo insieme nel dettaglio le previsioni meteorologiche in Abruzzo per i prossimi giorni del 27, 28 e 29 agosto 2021. Manca ancora qualche ora; pertanto, potendo nel frattempo cambiare le previsioni, vi invitiamo a seguire gli eventuali aggiornamenti.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Venerdì 27 agosto

Tempo in prevalenza soleggiato, con possibilità di brevi e isolati temporali serali limitata ai settori settentrionali della regione e qualche occasionale rovescio pomeridiano in Appennino. Temperature in temporaneo rialzo, ma in calo serale. Mare fino a mosso, specie al largo.

Sabato 28 agosto



Passaggi temporalesco Non esclusi locali nubifragi, grandine e improvvisi colpi di vento.

Domenica 29 agosto

Pressione in rialzo per una giornata in prevalenza soleggiata su Abruzzo, pur con residua variabilità al mattino associata a qualche fugace piovasco non escluso lungo le coste. Al pomeriggio brevi temporali sull’Appenninoi. Temperature in calo nei minimi, frizzanti all’alba, massime in ripresa, ma comunque su valori inferiori alle medie del periodo.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila (27, 28 e 29 agosto)

PESCARA

LUN – min 21° max 28°

MAR – min 20° max 23°

MER – min 19° max 25°

CHIETI

LUN – min 16° max 29°

MAR – min 18° max 23°

MER – min 16° max 24°

TERAMO

LUN – min 17° max 29°

MAR – min 17° max 21°

MER – min 15° max 24°

L’AQUILA

LUN – min 14° max 26°

MAR – min 17° max 22°

MER – min 13° max 24°

