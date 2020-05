Inizio settimana dominato dall’alta pressione, con temperature miti. Minime e massime nelle quattro province il 25, 26 e 27 maggio

REGIONE – Inizio settimana dominato dall’alta pressione, salvo il passaggio di un fronte nuvoloso nella giornata di martedì. Vediamo insieme nel dettaglio le previsioni meteorologiche in Abruzzo per i prossimi giorni del 25, 26 e 27 maggio. Manca ancora qualche ora dall’inizio settimana; pertanto, potendo nel frattempo cambiare le previsioni, vi invitiamo a seguire gli eventuali aggiornamenti.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Lunedì 25 maggio

Alta pressione sul Centro-Nord Italia, garanzia di una giornata ben soleggiata, salvo addensamenti cumuliformi in sviluppo nelle ore pomeridiane sui rilievi appenninici, ma con basso rischio di precipitazioni. Temperature in aumento nei valori massimi. Venti deboli e a regime di brezza termica. Mare da poco mosso a quasi calmo.

Martedì 26 maggio

La giornata inizierà all’insegna di cieli poco nuvolosi, ma con tendenza ad aumento di nuvolosità cumuliforme sulla dorsale appenninica che potrà determinare qualche acquazzone o temporale pomeridiano. Temperature sempre molto miti, seppur in lieve calo nei valori massimi pomeridiani. Venti tendenti a divenire nord-orientali. Mare poco mosso.

Mercoledì 27 maggio

L’alta pressione si rafforza ulteriormente determinando tempo soleggiato con al più qualche sparuto annuvolamento all’alba. Venti moderati dai quadranti nord-occidentali in intensificazione e in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell’intorno di 2600 metri. Mare mosso.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila (25, 26 e 27 maggio)

Pescara

LUN – min 15° max 21°

MAR – min 14° max 20°

MER – min 14° max 20°

Chieti

LUN – min 10° max 22°

MAR – min 10° max 20°

MER – min 10° max 20°

Teramo

LUN – min 11° max 22°

MAR – min 10° max 20°

MER – min 10° max 20°

L’Aquila

LUN – min 11° max 22°

MAR – min 9° max 20°

MER – min 7° max 20°

