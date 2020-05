Turismo podismo presenta il nuovo marchio dell’associazione

GIULIANOVA – “Corri a scoprire l’Abruzzo” è il messaggio pubblicitario di Turismo Podismo, che da oggi si presenta con un nuovo marchio, caratterizzato da una grafica efficace, che comunica la peculiarità dell’associazione sportiva dilettantistica, posizionandola come un veicolo di promozione del territorio attraverso la corsa e lo sport.

“Dopo aver raggiunto l’accordo con il nuovo testimonial, Laura Fogli, ex maratoneta italiana, due volte vice campionessa europea e trainer di Gianni Morandi, Turismo podismo mette in campo il nuovo marchio della società e si prepara a tornare in pista”, dice Luca Delli Compagni, “è vero che in questo momento tutto lo sport è ancora fermo per via del Coronavirus, ma noi vogliamo essere positivi e lavoriamo per farci trovare più che mai pronti alla ripresa delle gare. Ci auguriamo di poter tornare presto a indossare le divise con il marchio che invita tutti gli sportivi a visitare la nostra terra e di poter organizzare a dicembre la seconda edizione della gara PercorriAmo Giulianova”, conclude Delli Compagni, “e iscrivere atleti e sportivi da tutta Italia e dal resto dell’Europa portandoli a conoscere la nostra bellissima città, su un percorso che si snoda tra le mura storiche della vecchia Giulia e alcuni dei tratti naturalistici che la circondano”.

Il nuovo logo è una persona stilizzata che corre, composta da tre elementi grafici distinti: la montagna, il mare e il sole. Un insieme in cui si riconoscono bene gli elementi che caratterizzano il paesaggio abruzzese, e che naturalmente rimanda al podismo.

Dinamico e moderno, il logo, realizzato dall’agenzia teramana “more BRAND” di Marco Di Giuseppe, racchiude in pieno i due concetti caratterizzanti l’associazione: il turismo e il podismo.

L’ASD di Giulianova ha deciso di investire in un progetto di comunicazione che a cominciare dal payoff darà vita a tanti nuovi strumenti che caratterizzeranno in maniera professionale Turismo Podismo, cercando di attrarre atleti, sportivi e i tanti amanti della corsa a riscoprire le bellezze del territorio abruzzese e apprezzarle con occhi diversi.

Una scelta forte, quella del presidente Luca Delli Compagni, che fin dal suo esordio nelle gare di corsa, ha voluto unire la passione sportiva con l’obiettivo di valorizzare i luoghi dell’Abruzzo, partendo da Giulianova, città dove l’associazione sportiva è nata e ha la sua sede.