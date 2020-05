Contributo straordinario a Saga, approvato l’emendamento

Paolini: “Grazie al Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio ed a tutte le forze politiche regionali in Consiglio, per avere compreso che senza il nostro Aeroporto, l’Abruzzo tornerebbe indietro di trenta anni”

PESCARA – Grande soddisfazione per il voto favorevole a larghissima maggioranza, al di là degli schieramenti, che il Consiglio Regionale ha dato all’emendamento che prevede 500 mila euro di contributo straordinario alla Saga (società che gestisce l’Aeroporto d’Abruzzo). Contributo, riconosciuto per il periodo di oltre 70 giorni di apertura per emergenza Covid 19. Quasi 400, tra decolli ed atterraggi di elicotteri di soccorso,emergenza e sicurezza, in servizio da Macerata a Foggia, fino a Roma.

“Ringrazio tutti – ha voluto sottolineare il Presidente della Saga Enrico Paolini – personale in primis, forze dell’ordine tutte, Elisoccorso, Vigili del Fuoco, Capitaneria e quanti, con grande sacrificio e rischio personale, hanno servito insieme a noi l’Abruzzo ed il Paese. Grazie al Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio ed a tutte le forze politiche regionali in Consiglio, per avere compreso che senza il nostro Aeroporto, l’Abruzzo tornerebbe indietro di trenta anni. Cercheremo con modestia ed impegno massimo – ha concluso Paolini – di tornare presto ai numeri record del 2019. Forza Abruzzo!”.