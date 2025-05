REGIONE – Che tempo farà dal 23 al 25 maggio 2025? Ecco le previsioni meteo in Abruzzo degli esperti di www.meteo.it e www.3bmeteo.it. Venerdì sarà ancora caratterizzata dall’instabilità, con piogge e locali temporali che si svilupperanno in più fasi della giornata. Tra Sabato e Domenica avremo un progressivo miglioramento, con le condizioni instabili che tenderanno ad esaurirsi.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Venerdì 23 maggio

Una circolazione depressionaria abbraccia la Regione determinando frequenti annuvolamenti con piogge al mattino ed acquazzoni o temporali in serata. Venti moderati dai quadranti sud occidentali in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell’intorno di 2500 metri. Mare mosso.

Sabato 24 maggio

La circolazione depressionaria, responsabile di residuo maltempo al mattino, si allontana favorendo l’ingresso di aria più secca responsabile di un graduale rasserenamento. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in attenuazione e in rotazione a settentrionali; Zero termico nell’intorno di 2550 metri. Mare mosso.

Domenica 25 maggio

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Venti moderati dai quadranti nord-occidentali in rotazione a settentrionali; Zero termico nell’intorno di 2500 metri. Mare da molto mosso a mosso.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila (23-25 maggio)

PESCARA

VEN – min 16° max 19°

SAB – min 14° max 19°

DOM – min 13° max 19°

CHIETI

VEN – min 11° max 19°

SAB – min 12* max 18°

DOM – min 10° max 19°

TERAMO

VEN – min 14° max 19°

SAB- min 12° max 20°

DOM – min 11° max 21°

L’AQUILA

VEN – min 11° max 17°

SAB – min 12° max 18°

DOM – min 7° max 16°

