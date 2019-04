Pescara, il candidato Sindaco Civitarese lancia il suo progetto

PESCARA – Il prof. Stefano Civitarese, candidato Sindaco della lista Coalizione Civica per Pescara espone il suo progetto per la città e sottolinea l’importanza di riappropriarsi del fiume.

Tornare sul fiume

Un parco tra il mare e il Pescara Pescara nasce sulle acque del suo fiume e prospera lungo la costa del mare. Ne condiziona imprescindibilmente l’ecologia e la salubrità, e insieme costituiscono un sistema unico, indivisibile, che solo l’incuria, la negligenza, in una parola l’ignoranza, degli ultimi tempi li ha visti purtroppo separati. Per avere un mare pulito, per poter pensare alla bandiera blu, per rilanciare la nostra città come sostenibile, turistica, Pescara deve riappropriarsi del suo fiume. Il progetto Parco Fiumare riunisce mare e fiume in un unico sistema, restituisce il fiume ai cittadini con l’accesso libero alle sue sponde rinaturalizzate, sviluppa una rete continua di percorsi pedonali e ciclabili collegando le aree interne della città.

Il Parco si estenderà dal mare attraverso le nuove banchine portuali, risalendo lungo le golene riqualificate sino a ricollegarsi con la “Città della musica”, passando per l’area dell’ex cementificio. Tra i temi del progetto c’è l’obiettivo di rialzare il livello di sicurezze e fruibilità dell’ambito fluviale, consentendo lo sviluppo delle attività sportive, ricreative e della navigazione turistica. Gli interventi prevedono la bonifica delle acque fluviali, a partire dagli scarichi presenti lungo tutto il suo corso con l’attivazione del contratto di fiume tra i comuni del bacino idrografico nonché il miglioramento del depuratore cittadino, con la riqualificazione della rete fognaria urbana e la dotazione di circuiti separati delle acque bianche.

La fattibilità tecnica e piani di investimento sono anticipati negli Indirizzi strategici per il governo del territorio di “PESCARA CITTÀ DELLA CONOSCENZA E DEL BENESSERE” e nel masterplan già redatto sotto l’Assessorato Civitarese.

La città della conoscenza e del benessere è la città del futuro.

Si parte dai quartieri.

Le smart city come le macchine di Formula 1

Le città del futuro saranno come le macchine di Formula 1, dove le informazioni provenienti dal territorio vengono continuamente analizzate per prendere decisioni in tempo reale (cit)

Siamo in un epoca di una grande rivoluzione digitale, dove la conoscenza passa dalle informazioni che abbiamo a disposizione. E’ un processo continuo, inevitabile e irreversibile.

Vogliamo attuare politiche di coinvolgimento della cittadinanza attraverso la costituzione di una rete civica digitale dedita a migliorare la fruizione delle attività della città attraverso un processo di implementazione delle reti digitali e il coinvolgimento dei cittadini, in un’ottica lungimirante di città della conoscenza.

Una città sostenibile, sensibile e aperta al contributo creativo dei cittadini, che raccontando e aggregando le comunità nei rispettivi campi di azione, possano fungere da acceleratore verso una smart city.

La definizione,dell’Agenda Digitale sarà parte fondamentale del piano strategico i cui obiettivi saranno condivisi secondo una metodologia precisa definita da cittadini e portatori di interesse, in rete e sul territorio.

I campi di azione saranno

Quartieri digitali: sicurezza e telecamere , ristrutturazione del patrimonio pubblico e privato per efficenza e produzione energia, monitoraggio della sicurezza dell’ambiente e degli edifici, gestione dei rifiuti, social housing, domotica, coworking.

Il turismo, attraverso la comprensione degli strumenti digitali presenti sul territorio percorsi digitali e realtà aumentata, pagamenti digitali wifi gratuiti e diffusi.

La rete civica, per venire incontro alle nuove esigenze della città e l’accesso sempre costante agli archivi, uffici e pagamenti digitali.

Accesso, conoscenza e implementazione delle reti fisiche, banda ultra larga, fibra e ultimo miglio, e smart lighting.

Sviluppo in città di una rete di mobilità sostenibile, multimodale e informatizzata.

Incentivare la collaborazione del comune con l’ Università, gli spin off universitari e le start up. Faremo della zona sud della città un vero e proprio campus diffuso intelligente.