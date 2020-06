Antonio Di Gironimo gestì a Philadelphia il “Bella Napoli Restaurant”

CIVITALUPARELLA – Antonio Di Gironimo nacque a Civitaluparella (CH), in “via sotto la Chiesa”, l’11 giugno 1878, da Giuseppe (trentacinquenne “contadino” – figlio di Pasquale e di Maria Stizzi) e da Francesca Di Cicco (ventisettenne “contadina” figlia di Pasquale e di Carmina Di Cicco). L’atto di nascita fu registrato dinanzi all’allora sindaco Francesco Schieda.

I suoi genitori si erano sposati a Civitaluparella il 16 novembre del 1872. Antonio , il 29 settembre 1904, sposò in Abruzzo Anna Bordino. Lavorò come cameriere prima in Italia e poi in Francia e in Svizzera. Nel 1912 decise di tentare il “sogno americano” e giunse ad “Ellis Island” sul piroscafo “ San Guglielmo”. Antonio stabilì la sua residenza a Philadelphia dove aprì, dopo aver lavorato in alcuni ristoranti, il suo “Bella Napoli Restaurant”.

L’attività ebbe un notevole successo e divenne un riferimento per la intera comunità italo-americana. Lo slogan che Antonio Di Gironimo utilizzò, soprattutto, all’inizio per il suo ristorante fu “La Bella Napoli Restaurant serves daily complete courses of Italian Cuisines at popular prices” (insomma cucina italiana e prezzi modici). Importò dall’Italia prodotti alimentari (in particolare olio, vino, formaggi e salumi). Antonio gestì il suo ristorante per oltre trent’anni e infini passò la mano al più giovane dei suo figli. Antonio e Anna ebbero cinque figli: Pasquale “Pat” (divenne un abile “chef”); Joseph (aprì una sua attività “ Fruit Store”); Mario (combatté in Europa durante la Seconda Guerra Mondiale e fu anche lui “chef”); Lucy ( sposò l’italo-americano Joseph T. Menna e morì il 1 aprile del 2003 a ottantadue anni) e Carmen J. (nato a Philadelphia il 1 Luglio del 1928 sposò, nel 1951, Alphonsina De Fiore. Fu lui ad affiancare e poi subentrare nell’attività del “Bella Napoli Restaurant”).

A cura di Geremia Mancini – presidente onorario “Ambasciatori della fame”