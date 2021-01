Montesilvano, Amicone riceve la delega al pattinodromo e bandi sportivi

De Martinis ha confermato le deleghe ai consiglieri Marco Forconi, Giuseppe Manganiello, Adriano Tocco, Corrado Di Battista e Valter Cozzi

MONTESILVANO – Il sindaco Ottavio De Martinis questa mattina ha confermato le deleghe ai consiglieri Marco Forconi, Giuseppe Manganiello, Adriano Tocco, Corrado Di Battista e Valter Cozzi e ha assegnato alla consigliera Alice Amicone, del gruppo Montesilvano in Comune, la delega di Coordinamento e supervisione dei lavori del pattinodromo e campo sportivo polivalente nell’area di via Alfieri e Ricerca e intercettazione di bandi sportivi regionali, nazionali e comunitari per prevedono fondi per la realizzazione di progetti sportivi.

“In un’ottica amministrativa più funzionale e per il raggiungimento di alcuni obiettivi programmatici ho confermato gli incarichi ai cinque consiglieri che hanno lavorato dal 2019 in vari settori – spiega il sindaco De Martinis – . Inoltre, ho assegnato una delega alla consigliera Alice Amicone, che da mesi sta lavorando all’intercettazione di fondi del ministero e di altri enti nazionali, per la realizzazione del nuovo pattinodromo, in cui si potranno disputare anche altre attività sportive. Sono certo che la consigliera Amicone, persona di sport, porterà avanti con determinazione le iniziative già programmate con buoni risultati, in sintonia con il sottoscritto e con l’assessore allo Sport Alessandro Pompei”.

Soddisfatta la consigliera Amicone che ha ringraziato il primo cittadino. “Ringrazio il sindaco De Martinis per la fiducia – afferma la consigliera Amicone – e garantisco fin da ora il massimo impegno per la città. Ho già avviato alcuni progetti insieme agli uffici tecnici, permettendo al Comune di partecipare al bando nazionale “Sport e periferia”, che prevede un finanziamento di 700mila euro per la realizzazione di un nuovo pattinodromo in via Alfieri, dove poter disputare competizioni internazionali di basket, pallavolo e calcio a 5. Il progetto è unico in Abruzzo anche per l’abbattimento totale delle barriere architettoniche, una volta realizzato, potrà essere adoperato anche per le attività di associazioni con persone disabili. Al momento siamo in attesa che la commissione decreti i vincitori. Sto lavorando anche a diversi bandi tra cui Sport e Salute di Anci, per dotare i parchi cittadini di alcune attrezzature sportive e a un altro avviso per acquistare degli ausili utili alla pratica dello sport delle persone con disabilità”.