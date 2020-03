Inizio settimana caratterizzato dall’arrivo di una perturbazione atlantica. Minime e massime nelle quattro province il 2, 3 e 4 marzo

REGIONE – Previsto l’arrivo di un’intensa perturbazione atlantica all’inizio della prossima settimana, con piogge e rovesci diffusi, anche a carattere temporalesco. Temperature in lieve diminuzione nei valori massimi, intorno alle medie del periodo. Vediamo insieme nel dettaglio le previsioni meteo in Abruzzo per i prossimi giorni del 2, 3 e 4 marzo. Considerata la distanza temporale, l’incertezza previsionale può essere alta; vi invitiamo, pertanto, a seguire gli eventuali aggiornamenti delle prossime ore.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Lunedì 2 marzo



Un’intensa perturbazione atlantica raggiunge il Centro-Nord Italia causando un deciso peggioramento delle condizioni meteorologiche nella seconda parte della giornata anche in Abruzzo, con piogge e rovesci in arrivo sulle aree occidentali, Venti sostenuti di Libeccio in quota, Scirocco sulle aree costiere anche di moderata intensità nella seconda parte del giorno. Temperature minime in deciso aumento, massime stazionarie o in ulteriore lieve aumento per locali condizioni di Garbino, con punte di 19-22°C sulle aree collinari. Mare mosso.

Martedì 3 marzo



Un’area di bassa pressione abbraccia la Regione determinando una giornata di tempo instabile con deboli piogge un po’ su tutti i settori, in intensificazione serale. Venti moderati dai quadranti sud occidentali in rotazione ai quadranti nord-occidentali; Zero termico nell’intorno di 2000 metri. Mare da agitato a molto mosso.

Mercoledì 4 marzo

Ancora una giornata caratterizzata da piogge, miste a neve in montagna. Venti deboli occidentali in rotazione ai quadranti nord-occidentali; Zero termico nell’intorno di 1250 metri. Mare molto mosso.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila (2, 3 e 4 marzo)

Pescara

LUN – min 10° max 17°

MAR – min 10° max 16°

MER – min 9° max 11°

Chieti

LUN – min 5° max 18°

MAR – min 7° max 16°

MER – min 6° max 8°

Teramo

LUN – min 6° max 17°

MAR – min 6° max 14°

MER – min 6° max 8°

L’Aquila

LUN – min 7° max 13°

MAR – min 8° max 10°

MER – min 5° max 7°

