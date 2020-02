Interpretazione della carta topografica, incontro a Montesilvano

MONTESILVANO – Interpretazione della carta topografica: incontro in sede curato dall’Accompagnatore di Media Montagna Mimmo Di Bartolomeo sabato 29 febbraio alle ore 18 presso la sede di TrekkingAbruzzo in via Verrotti 13 a Montesilvano.

“Oltre all’esperienza diretta con la partecipazione alle attività guidate in ambiente, per acquisire consapevolezza del “dove andremo” (destinazione), come sarà il percorso” (difficoltà), “per quanti chilometri cammineremo” (lunghezza), “quante ore impiegheremo”(tempo) è utile sapere leggere la carta topografica. L’incontro è finalizzato a far recepire i primi rudimenti su cartografia e orientamento.”

Mimmo Di Bartolomeo, Accompagnatore di Media Montagna del Collegio Guide Alpine Abruzzo, esperto in Medicina di Montagna (Università Padova) e in Medicina d’Emergenza in Ambiente Alpino e Speleologico (Università di Chieti) è un esperto e assiduo frequentatore del territorio montano abruzzese e di quello alpino nel periodo estivo. Socio del Club Alpino Italiano dal 1979, ha partecipato e collaborato all’organizzazione di varie spedizioni alpinistiche extraeuropeee: monte Kun mt 7077 nell’Himalaya indiano, Gasherbrum II mt 8035 ed al Broad Peak mt 8047 nel Karakorum pakistano, Aconcagua mt 6968 nelle Ande argentine, Shisha Pangma mt 8012 nel Tibet (Cina), Cho Oyu mt 8201 Himalaya, al confine tra Cina e Nepal.

L’incontro precede l’escursione del 1 marzo “Perdersi tra le valli – verso Toppe Vurgo” (monti marsicani) con le Guide Escursionistiche di TrekkingAbruzzo e la partecipazione di Mimmo Di Bartolomeo.

L’ingresso è gratuito, ma è gradita una telefonata per motivi organizzativi.

TrekkingAbruzzo: Maria 348.0036316 – Giovanna 338.3077205