Fine settimana con tempo stabile e del clima mite. Le temperatura minime e massime nelle quattro province dal 19 al 21 febbraio 2021

REGIONE – Il fine settimana sarà caratterizzato da stabilità atmosferica e temperature in progressivo rialzo. Questo avverrà grazie alla presenza di un vasto campo anticiclonico sul bacino centrale del Mediterraneo. Avremo tanto sole e temperature ben oltre le medie del periodo, per un periodo che sembra delinearsi a tutti gli effetti come un assaggio di primavera anticipata.. Vediamo insieme nel dettaglio le previsioni meteorologiche in Abruzzo per i prossimi giorni del 19, 20, 21 febbraio 2021, avvalendoci della collaborazione di www.meteoaquilano.it. Manca ancora qualche ora; pertanto, potendo nel frattempo cambiare le previsioni, vi invitiamo a seguire gli eventuali aggiornamenti.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Venerdì 19 febbraio

La giornata sarà contrassegnata dal passaggio di qualche velatura, specie al primo mattino ed in serata, in un contesto stabile e soleggiato. Non sono previste precipitazioni. Temperature in rialzo, sia nei valori minimi che in quelli massimi. Ventilazione debole occidentale sui comparti interni e a regime di brezza lungo le coste. Mare poco mosso.

Sabato 20 febbraio



La giornata trascorrerà con cielo sereno o al più poco nuvoloso sul settore interno. Qualche nube bassa sarà possibile nelle ore pomeridiane lungo le coste, senza precipitazioni associate. Temperature in ulteriore rialzo, sia nei valori minimi che in quelli massimi. Venti deboli da ovest sul settore interno e a regime di brezza lungo le coste. Mare poco mosso.

Domenica 21 febbraio

Cielo poco nuvoloso ovunque. La nuvolosità si farà sparsa lungo le coste nelle ore pomeridiane ma non darà luogo a precipitazioni. Temperature minime stazionarie, massime in ulteriore leggero aumento. Venti deboli, di direzione variabile sui comparti interni e da sud-est lungo le coste. Mare poco mosso.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila (19, 20 e 21 febbraio 2021)

PESCARA

VEN – min 7° max 14°

SAB – min 8° max 14°

DOM – min 9° max 12°

CHIETI

VEN – min 3° max 15°

SAB – min 3° max 15°

DOM – min 6° max 15°

TERAMO

VEN – min 3° max 14°

SAB – min 4° max 13°

DOM – min 5° max 12°

L’AQUILA

VEN – min 2° max 13°

SAB – min 2° max 14°

DOM – min 2° max 16°

