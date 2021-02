Chieti, screening di massa all’Università D’Annunzio: ecco quando

Il monitoraggio riprenderà il 22 febbraio e proseguirà fino al successivo venerdì 26, e poi dal 1° marzo fino al venerdì 5 marzo 2021

CHIETI – Prosegue lo screening di massa all’Università “d’Annunzio”. Dal 22 al 26 febbraio e dal 1° al 5 marzo prossimi tamponi gratuiti presso il “Pala Ud’A” per la popolazione del territorio di Chieti e per studenti, docenti, personale, collaboratori, assegnisti, borsisti e dottorandi dell’Ateneo.

Accogliendo le richieste pervenute e in considerazione della adeguata disponibilità di tamponi, il Rettore, in collaborazione con la ASL 02 di Chieti, ha deciso di prorogare lo screening di massa gratuito per la popolazione del territorio di Chieti e per gli studenti, i docenti, i dipendenti, i collaboratori, gli assegnisti, i borsisti e i dottorandi dell’Università “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara.

Il monitoraggio riprenderà il 22 febbraio e proseguirà fino al successivo venerdì 26, e poi dal 1° marzo fino al venerdì 5 marzo 2021, con i seguenti orari:

Mattina ore 9:00-14:00

Pomeriggio ore 15:00-19:00

Per poter accedere al servizio occorrerà avere con sé:

un documento di identità in corso di validità;

la tessera sanitaria;

il modulo compilato scaricabile da https://www.unich.it/sites/default/file/modulo_consenso_e_nota_informativa_screening_covid-19.pdf

Non potranno partecipare allo screening:

le persone sintomatiche;

gli operatori sanitari già sottoposti a controlli ASL;

le persone positive al COVID-19;

chi è in attesa di esito di tampone già effettuato