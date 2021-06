Inizio settimana con tempo stabile e soleggiato. Clima afoso. Minime e massime nelle quattro province dal 18 al 20 giugno 2021

REGIONE – ine settimana caratterizzata dall’anticiclone afrucano, che porterà tempo stabile e soleggiato. Temperature in costante aumento. Vediamo insieme nel dettaglio le previsioni meteorologiche in Abruzzo per i prossimi giorni del 18, 19 e 20 giugno 2021. Manca ancora qualche ora; pertanto, potendo nel frattempo cambiare le previsioni, vi invitiamo a seguire gli eventuali aggiornamenti.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Venerdì 18 giugno

Alta pressione con tempo in prevalenza stabile. Entro il primo pomeriggio potrà inoltre scoppiare qualche temporale di calore sulle zone interne appenniniche. Temperature stabili o in ulteriore lievissima ascesa; clima caldo e afoso lungo le coste. Venti a regime di brezza. Mare poco mosso o quasi calmo.

Sabato 19 giugno

Anticiclone africano in rinforzo. Giornata stabile e soleggiata con al più qualche nube sparsa ma senza piogge neanche in Appennino. Caldo in ulteriore intensificazione. Afa elevata, specie lungo i litorali. Venti a regime di brezza termica. Mare poco mosso calmo.

Domenica 20 giugno

Sole e caldo intenso, afa elevata lungo le coste con picchi anche qui entro sera fino a 34-35°C per il rinforzo di correnti sudoccidentali.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila (18, 19, 20 giugno)

PESCARA

LUN – min 19° max 27°

MAR – min 20° max 31°

MER – min 22° max 33°

CHIETI

LUN – min 14° max 27°

MAR – min 16° max 31°

MER – min 17° max 36°

TERAMO

LUN – min 16° max 28°

MAR – min 17° max 35°

MER – min 16° max 33°

L’AQUILA

LUN – min 14° max 28°

MAR – min 14° max 31°

MER – min 19° max 37°

