Per il fine settimana dal 17 al 19 luglio il tempo sarà inizialmente perturbato poi migliorerà. Minime e massime nelle quattro province

REGIONE – Il weekend potrebbe risultare piuttosto dinamico, il tutto per la persistenza di una circolazione depressionaria in quota sull’Est Europa che potrebbe favorire l’afflusso di aria più fresca, con locale instabilità a prevalente evoluzione diurna . Vediamo insieme nel dettaglio le previsioni in Abruzzo per i prossimi giorni del 17, 18 e 19 luglio. Considerata la distanza temporale, l’incertezza previsionale può essere alta; vi invitiamo, pertanto, a seguire gli eventuali aggiornamenti delle prossime ore.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Venerdì 17 luglio



un impulso instabile dall’Europa orientale porta rovesci e temporali. Possibili fenomeni anche di forte intensità. Temperature in netto calo. Venti in rotazione e rinforzo da Nordest nella seconda parte della giornata.

Sabato 18 luglio



Correnti secche fanno il loro ingresso in serata determinando un rapido rasserenamento dopo una giornata nuvolosa o molto nuvolosa. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell’intorno di 3300 metri. Mare mosso.

Domenica 19 luglio



Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile e soleggiato ovunque. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in rotazione a settentrionali; Zero termico nell’intorno di 3500 metri. Mare da mosso a poco mosso.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila (17, 18 e 19 luglio)

PESCARA VEN – min 21° max 25° SAB – min 20° max 26° DOM – min 19° – max 27°

CHIETI VEN- min 17° max 24° SAB – min 17° max 25° DOM – min 14° max 288°

TERAMO VEN – min 19° max 24° SAB – min 17° max 26° DOM – min 15° max 28°

L’AQUILA VEN – min 13° max 26° SAB – min 14° max 25° DOM – min 11° max 27°



