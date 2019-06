L’anticiclone subtropicale presente sul Mediterraneo centrale porterà tempo stabile e soleggiato. Minime e massime nelle quattro province

PESCARA – Il promontorio anticiclonico di matrice subtropicale che sta determinando un fine settimana complessivamente stabile e soleggiato porterà stabilità atmosferica anche nei primi giorni della nuova settimana, seppur con qualche addensamento cumuliforme in più nelle ore pomeridiane sui rilievi appenninici, con isolati e locali acquazzoni. Ma vediamo insieme nel dettaglio le previsioni meteo in Abruzzo per i prossimi giorni.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Lunedì 17 giugno

L’anticiclone subtropicale continua a interessare l’Italia e il Mediterraneo centrale favorendo condizioni meteorologiche tipicamente estive. Tuttavia nel corso della giornata odierna, un calo di pressione atmosferica e l’afflusso di aria più umida da Est nei bassi strati, potrebbe favorire la formazione di qualche acquazzone o temporale di calore nel Teramano e l’Aquilano, in rapida attenuazione entro la serata. Temperature in lieve diminuzione nei valori massimi pomeridiani, ancora caldo intenso e anche afoso lungo le coste. Venti da Sud-Ovest in Appennino, da Est a bassa quota. Mare poco mosso.

Martedì 18 giugno

Persiste l’alta pressione che favorisce condizioni di bel tempo. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in intensificazione e in rotazione a; deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione a in quota. Zero termico nell’intorno di 3650 metri. Mare poco mosso.

Mercoledì 19 giugno

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile e soleggiato ovunque. Venti molto deboli in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-occidentali; deboli dai quadranti nord-occidentali in quota. Zero termico nell’intorno di 3700 metri. Mare quasi calmo.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila (17, 18, 19 giugno)

Pescara

LUN – min 21° max 28°

MAR – min 22° max 28°

MER – min 21° max 28°

Chieti

LUN – min 17° max 30°

MAR – min 17° max 29°

MER – min 17° max 30°

Teramo

LUN – min 18° max 30°

MAR – min 18° max 29°

MER – min 18° max 29°

L’Aquila

LUN – min 21° max 28°

MAR – min 14° max 28°

MER – min 15° max 29°

Il meteo in Abruzzo oggi si può seguire ogni giorno sulle pagine di AbruzzoNews con gli ultimi aggionamenti dalle quattro province: la situazione del giorno ma anche i dettagli dalle 4 province.