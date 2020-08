Inizio settimana all’insegna del tempo stabile, soleggiato ed estivo. Minime e massime nelle quattro province il 17, 18 e 19 agosto 2020

REGIONE – L’anticiclone sub-tropicale regala giornate di prevalente bel tempo su tutti i settori, eccezion fatta per taluni crinali appenninici, specie abruzzesi in cui potrà svilupparsi locale instabilità di caloreVediamo insieme nel dettaglio le previsioni meteorologiche in Abruzzo per i prossimi giorni del 17, 18 e 19 agosto. Manca ancora qualche ora dall’inizio settimana; pertanto, potendo nel frattempo cambiare le previsioni, vi invitiamo a seguire gli eventuali aggiornamenti.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Lunedì 17 agosto



Alta pressione ben salda su buona parte del Paese a garanzia di condizioni atmosferiche assolate e calde anche sull’ Abruzzo; rari fenomeni di calore possibili sul Teramano. Temperature senza grandi variazioni. Venti a regime di brezza con locali rinforzi sulle aree costiere. Mare calmo o poco mosso.

Martedì 18 agosto

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile e soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento in arrivo serale. Venti moderati occidentali in rotazione ai quadranti sud-orientali; Zero termico nell’intorno di 4100 metri. Mare poco mosso.

Mercoledì 18 agosto



Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile e soleggiato ovunque. Venti moderati dai quadranti nord-orientali in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell’intorno di 4100 metri. Mare poco mosso.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila (17, 18 e 19 agosto)

PESCARA

LUN – min 22° max 31°

MAR – min 22° max 30°

MER – min 21° max 29°

CHIETI

LUN – min 17° max 33°

MAR – min 18° max 31°

MER – min 17° max 30°

TERAMO

LUN – min 18° max 33°

MAR – min 19° max 32°

MER – min 17° max 31°

L’AQUILA

LUN – min 14° max 32°

MAR – min 14° max 30°

MER – min 13° max 29°

