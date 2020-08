Tamponi negativi per i lavoratori del Playa Blanco di Fossacesia

Di Giuseppantonio: “aumenteremo la vigilanza ma è chiaro e indispensabile che otterremo risultati positivi nella lotta al virus con la collaborazione di tutti i cittadini, soprattutto giovani”

FOSSACESIA – “Sono tutti negativi al Covid 19 i cinque dipendenti del Playa Blanco”. É quanto rende noto il Sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio, al quale sono stati comunicati gli esiti dei primi esami dei tamponi sui 5 lavoratori del locale, di Fossacesia Marina, presso due dei laboratori di riferimento regionale dell’Asl , cioè l’Istituto Zooprofilattico di Teramo e l’Università di Chieti.

Rientra quindi l’allarme dei giorni scorsi, dopo che la titolare del Playa Blanco, ritrovo tra i più frequentati della Marina e situato nella zona sud della riviera, aveva deciso di chiudere in via precauzionale la sua attività sulla base di analisi eseguite in una struttura privata che, in un primo momento, avevano dato esito positivo. I successivi esami effettuati presso l’Università di Chieti e l’Istituto Zooprofilattico di Teramo, però, hanno accertato la negatività al Coronavirus.

Come è noto i tamponi erano stati effettuati nei giorni scorsi anche agli ospiti immigrati ed agli operatori dello Spar di Fossacesia. Tutti sono risultati negativi.

“Per giorni ho seguito personalmente il caso – sottolinea il Sindaco Di Giuseppantonio -. Mi sono tenuto quotidianamente in strettissimo contatto con gli uffici competenti dell’Asl Lanciano-Vasto-Chieti anche per assumere ulteriori iniziative da aggiungere a quelle che, comunque, abbiamo messo in campo per la salvaguardia dei cittadini. Mi auguro vivamente che la buona notizia, pur in una situazione nazionale e regionale che negli ultimi giorni presenta ancora rischi, rassereni gli animi e faccia prevalere in tutti equilibrio e senso di responsabilità, indispensabili per affrontare l’emergenza che continua ad esserci. Per questo continueremo a monitorare la situazione, aumenteremo la vigilanza ma è chiaro e indispensabile che otterremo risultati positivi nella lotta al virus con la collaborazione di tutti i cittadini, soprattutto giovani, ai quali rivolgo di nuovo l’appello di indossare la mascherina, mantenere le distanze ed evitare assembramenti”.