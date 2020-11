La settimana inizia con il passaggio di una veloce perturbazione. Minime e massime nelle quattro province i giorni 16, 17 e 18 novembre 2020

REGIONE – Il weeeknd in Abruzzo é trascorso con condizioni di tempo variabile per via di umide correnti occidentali, responsabili di nuvolosità irregolare in transito, alternata a parentesi assolate; le temperature non hanno registrato grandi variazioni con clima diurno sempre relativamente mite. Con l’inizio della nuova setimana, però, lo scenario é destinato a cambiare. Già nella giornata di lunedì è atteso il passaggio di una veloce perturbazione con qualche pioggia e da un calo termico, anche se le temperature si manterranno al di sopra delle medie stagionali; i venti soffieranno da Nord in modo insistente. Nei gironi successivi il tempo tenderà a migliorare anche se non ci saranno giornate con cielo terso. Vediamo insieme nel dettaglio le previsioni meteorologiche in Abruzzo per i prossimi giorni del 16, 17 e 18 novembre. Manca ancora qualche ora dall’inizio settimana; pertanto, potendo nel frattempo cambiare le previsioni, vi invitiamo a seguire gli eventuali aggiornamenti.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Lunedì 16 novembre



Una veloce perturbazione in discesa dal Nord Europa raggiunge anche il medio versante Adriatico. La mattina il cielo sarà ancora parzialmente nuvoloso ma nel pomeriggio le nubi tenderanno costantmente ad aumentare e in serata non é esclusa qualche sporadica pioggia. Le temperature saranno prima in temporaneo aumento per effetto dei venti di garbino, poi in serata caleranno. I venti saranno in rinforzo dai quadranti sud-occidentali al mattino, poi in rotazione a Maestrale e Tramontana entro sera. Mare inizialmente poco mosso, tendente a mosso.

Martedì 17 novembre

La circolazione depressionaria, responsabile di residua instabilità mattutina, si allontana favorendo l’ingresso di aria più secca, responsabile di un graduale rasserenamento. Andando a vedere le revisioni nello specifico, settore per settore, possiamo dire che sul litorale settentrionale nubi sparse si alterneranno a schiarite per tutto il corso della giornata; sul litorale meridionale e subappennino e sull’Appennino i cieli saranno molto nuvolosi al mattino con deboli piogge mentre nel corso della giornata si assisterà ad un progressivo miglioramento con schiarite dalla sera. I venti saranno moderati settentrionali; lo zero termico si aggirerà attorno ai 1850 metri. Mare mosso.

Mercoledì 18 novembre

La giornata sarà caratterizzata dalla presenza di nubi sparse sul litorale dove soffieranno venti di tramontana piuttosto intense le temperature saranno comprese tra 7 e i 15 °C. All’interno il cielo sarà più copeto e farà decisamente più freddo anche se le temperature non dovrebbero scendere al di sotto dello zero. Lo zero termico sara attorno i 2300 metri.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila (16, 17 e 18 novembre)

PESCARA

LUN – min 9° max 18°

MAR – min 13° max 16°

MER – min 11° max 16°

CHIETI

LUN – min 9° max 17°

MAR – min 10° max 14°

MER – min 7° max 13°

TERAMO

LUN – min 9° max 17°

MAR – min 10° max 15°

MER – min 7° max 14°

L’AQUILA

LUN – min 11° max 14°

MAR – min 7° max 13°

MER – min 4° max 11°

Il meteo in Abruzzo oggi si può seguire ogni giorno sulle pagine di AbruzzoNews con gli ultimi aggionamenti dalle quattro province: la situazione del giorno ma anche i dettagli dalle 4 province.