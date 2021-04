Fine settimana all’insegna del tempo prevalentemente variabile. Le minime e massime nelle quattro province dal 16 al 18 aprile 2021

REGIONE – Venerdì variabilità asciutta ma clima freddo. Nel weekend una depressione mediterraneo porterà un aumento della nuvolosità, ma scarse precipitazioni sabato, maggiori invece domenica. Vediamo insieme nel dettaglio le previsioni meteorologiche in Abruzzo per i prossimi giorni del 16, 17 e 18 aprile. Manca ancora qualche ora; pertanto, potendo nel frattempo cambiare le previsioni, vi invitiamo a seguire gli eventuali aggiornamenti.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Venerdì 9 aprile

L’Italia resta in balia di una circolazione ciclonica alimentata da aria fredda, a causa dello sbilanciamento dell’anticiclone sul Nord Europa. In Regione è previsto l’aumento di nubi medio-alte anche compatte. Clima ancora freddo per il periodo, con gelate tra notte e l’alba sulle interne appenniniche. Venti deboli o moderati in prevalenza nord orientali, con rinforzi durante il pomeriggio. Mare da poco mosso a localmente mosso al largo.

Sabato 17 aprile



Una depressione mediterranea, alimentata dall’aria fredda in discesa dal Nordest Europa produce un aumento della copertura ma con scarse precipitazioni. Temperature in lieve rialzo, ma clima ancora piuttosto freddo per il periodo. Venti fino a moderati nord orientali, a tratti sostenuti lungo le coste. Mare mosso.

Domenica 18 aprile

La depressione mediterranea porta cieli a tratti molto nuvolosi o coperti, associati a qualche precipitazione talora a carattere di rovescio in arrivo nel pomeriggio/sera con neve in Appennino anche sotto i 1500m di quota. Temperature stabili o in ulteriore lieve calo.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila (16, 17 e 18 aprile 2021)

PESCARA

VEN – min 9° max 13°

SAB – min 8° max 12°

DOM – min 7° max 13°

CHIETI

VEN – min 5° max 13°

SAB – min 4° max 10°

DOM – min 2° max 12°

TERAMO

VEN – min 6° max 12°

SAB – min 4° max 11°

DOM – min 2° max 13°

L’AQUILA

VEN – min 5° max 11°

SAB – min 3° max 10°

DOM – min 1° max 11°

