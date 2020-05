Per il fine settimana dal 15 al 17 maggio cieli irregolarmente nuvolosi con qualche pioggia. Minime e massime nelle quattro province

REGIONE – Fino a venerdì la presenza di una circolazione depressionaria sull’Ovest Europa favorisce l’intensificazione di un campo anticiclonico di estrazione subtropicale: deciso aumento termico su valori tipicamente estivi. Da sabato l’anticiclone tenderà gradualmente a ritirarsi verso Sud, favorendo l’afflusso di aria più umida di estrazione atlantica, con possibile incremento dell’instabilità atmosferica che potrà dar luogo a temporali ad evoluzione diurna dapprima in Appennino, poi anche verso le pianure. Vediamo insieme nel dettaglio le previsioni in Abruzzo per i prossimi giorni del 15, 16 e 17 maggio. Considerata la distanza temporale, l’incertezza previsionale può essere alta; vi invitiamo, pertanto, a seguire gli eventuali aggiornamenti delle prossime ore.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Venerdì 15 maggio



Anticiclone subtropicale dominante. Giornata contraddistinta da cieli irregolarmente nuvolosi per il transito di velature alle alte quote, ma con ulteriore aumento termico. Venti tra Ovest e Sudovest in quota e sulle aree interne, da Sudest lungo i settori costieri. Mare da molto mosso a mosso.

Sabato 16 maggio

La pressione diminuisce favorendo l’arrivo di aria più umida che determina un rapido aumento delle nubi con deboli piogge in serata. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell’intorno di 3750 metri. Mare poco mosso.

Domenica 17 maggio

La pressione cede rapidamente determinando un peggioramento pomeridiano, con deboli piogge in esaurimento serale con ampie schiarite. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-occidentali; Zero termico nell’intorno di 3700 metri. Mare poco mosso.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila (15, 16 e 17 maggio)

Pescara VEN – min 16° max 25° SAB – min 18° max 20° DOM – min 17° – max 21°

Chieti VEN- min 12° max 30° SAB – min 15° max 22° DOM – min 15° max 23°

Teramo VEN – min 13° max 27° SAB – min 15° max 20° DOM – min 15° max 23°

L’Aquila VEN – min 13° max 23° SAB – min 13° max 29° DOM – min 15° max 23°



