Persiste l’alta pressione che determina prevalentemente tempo stabile e soleggiato. Minime e massime nelle quattro province

PESCARA – Persiste l’alta pressione che ha caratterizzato l’intero weekend. Le temperature saranno sempre miti, ma in lento calo. Vediamo insieme nel dettaglio le previsioni meteo in Abruzzo per i prossimi giorni. Considerata la distanza temporale, l’incertezza previsionale può essere alta; vi invitiamo, pertanto, a seguire gli eventuali aggiornamenti delle prossime ore.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Lunedì 14 ottobre



Cielo in prevalenza poco nuvoloso. Da segnalare qualche nube più consistente solo sull’Aquilano, specie di sera e un passaggio di velature nel corso della giornata. Temperature stazionarie o in lieve aumento nei valori massimi. Venti deboli sudoccidentali con qualche rinforzo in montagna. Mari poco mossi.

Martedì 15 ottobre



Ancora tempo stabile per gran parte della giornata con nubi in aumento tra pomeriggio e sera. Possibili deboli piogge su Aquilano. Temperature stazionarie, decisamente miti per il periodo. Venti deboli dai quadranti sud occidentali. Mare poco mosso.

Mercoledì 16 ottobre



L’alta pressione si rafforza ulteriormente determinando tempo soleggiato con al più qualche annuvolamento all’alba. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in rotazione ai quadranti sud occidentali; moderati dai quadranti sud occidentali in rotazione ai quadranti sud occidentali in quota. Zero termico nell’intorno di 3350 metri. Mare mosso.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila (14, 15 e 16 ottobre)

Pescara

LUN – min 15° max 21°

MAR – min 16° max 23°

MER – min 17° max 23°

Chieti

LUN – min 12° max 23°

MAR – min 12° max 24°

MER – min 12° max 25°

Teramo

LUN – min 13° max 22°

MAR – min 13° max 23°

MER – min 13° max 22°

L’Aquila

LUN – min 11° max 21°

MAR – min 12° max 22°

MER – min 14° max 17°

Il meteo in Abruzzo oggi si può seguire ogni giorno sulle pagine di AbruzzoNews con gli ultimi aggionamenti dalle quattro province: la situazione del giorno ma anche i dettagli dalle 4 province.