Inizio settimana dominato dall’anticiclone africano con tempo soleggiato dappertutto e caldo intenso. Minime e massime nelle quattro province

PESCARA – Protagonista assoluto di questo inizio settimana sarà l’anticiclone africano, che porterà tempo soleggiato ma soprattutto caldo intenso. Vediamo insieme nel dettaglio le previsioni meteo in Abruzzo per i prossimi giorni.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Lunedì 12 agosto



Fase acuta dell’anticiclone africano. Tanto sole su tutti i settori ma soprattutto caldo molto intenso. Venti a regime di brezza, tendenti a disporsi da Sudovest sulle interne nella notte con locale interessamento anche delle coste. Mari poco mossi o quasi calmi.

Martedì 13 agosto



L’alta pressione si indebolisce gradualmente favorendo lo scorrimento di correnti più umide e instabili in quota sul Nord Italia: la giornata trascorrerà comunque all’insegna di tempo soleggiato con velature stratiformi in transito. Temperature massime pomeridiane in lieve diminuzione, ma ancora caldo intenso anche in Appennino, con condizioni di afa specie lungo le aree costiere. Venti deboli o moderati da Sud-Ovest in quota, a regime di brezza in pianura e sulle coste ma tendenti a divenire settentrionali dal pomeriggio. Mare poco mosso.

Mercoledì 14 agosto



Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile e soleggiato ovunque. Venti deboli; deboli in rotazione ai quadranti nord-occidentali in quota. Zero termico nell’intorno di 4100 metri. Mare mosso.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila (12, 13 e 14 agosto)

Pescara

LUN – min 24° max 34°

MAR – min 25° max 32°

MER – min 23° max 32°

Chieti

LUN – min 21° max 37°

MAR – min 20° max 36°

MER – min 19° max 30°

Teramo

LUN – min 21° max 37°

MAR – min 22° max 34°

MER – min 20° max 30°

L’Aquila

LUN – min 18° max 36°

MAR – min 19° max 34°

MER – min 14° max 29°

