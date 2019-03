Una perturbazione atlantica determina un deciso peggioramento, con temperature in brusca diminuzione. Le minime e massime nelle quattro province

PESCARA – Brutte notuzie ci giungono dagli esperti meteo. Dopo un fine settimana all’insegna del bel tempo e dal clima decisamente primaverile, una perturbazione atlantica, collegata ad una saccatura di origine polare, raggiungerà l’Italia nella giornata di lunedì, causando un deciso peggioramento anche in Abruzzo, con rovesci e nevicate sulla dorsale appenninica nella notte di martedì. Temporaneo miglioramento da martedì pomeriggio. Temperature in brusca diminuzione dalla serata di lunedì e nel corso di martedì, con valori anche sotto le medie. Ma vediamo piuttosto nel dettaglio le previsioni del tempo in Abruzzo per i prossimi giorni.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Lunedì 11 marzo



Un fronte freddo di origine atlantica raggiungerà l’Italia centro-settentrionale nel corso della giornata, determinando un deciso peggioramento delle condizioni meteorologiche a partire dal pomeriggio, con formazione di rovesci anche a carattere temporalesco sulle coste e sulle aree subappenniniche, con nevicate sui rilievi montuosi in calo fin verso i 500-800 metri tra tarda sera e notte. Venti moderati da Nord-Ovest al mattino, in rotazione da Nord-Est dal pomeriggio-sera, con rinforzi su Appennino e zone costiere con raffiche anche forti. Temperature in generale brusca diminuzione dal tardo pomeriggio, fino a valori sotto le medie del periodo dalla notte. Mare da poco mosso a molto mosso.

Martedì 12 marzo



Il fronte freddo sopraggiunto nella giornata di lunedì si allontana verso Sudest favorendo un generale miglioramento del tempo anche sulle regioni del medio versante adriatico. Residue precipitazioni in mattinata sull’Abruzzo meridionale e orientale, nevose al di sopra dei 400-600 metri di quota sui settori interni. Temperature in brusco calo. Venti forti da Nordest. Mare da agitato a molto mosso.

Mercoledì 13 marzo



L’ alta pressione cede in serata, favorendo l’ingresso di correnti più umide, responsabili di un rapido aumento delle nubi con associate deboli precipitazioni. Temperature minime in sensibile aumento; massime in calo. Venti deboli settentrionali in attenuazione e in rotazione a orientali; molto deboli settentrionali in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud occidentali in quota. Zero termico nell’intorno di 1350 metri. Mare mosso.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila (11, 12, 13 marzo)

Pescara

LUN – min 9° max 16°

MAR – min 7° max 12°

MER – min 5° max 14°

Chieti

LUN- min 6° max 17°

MAR – min 2° max 10°

MER – min -1° max 15°

Teramo

LUN – min 6° max 15°

MAR – min 2° max 11°

MER – min 0° max 13°

L’Aquila

LUN – min 2° max 13°

MAR – min -3° max 7°

MER – min -2° max 8°

