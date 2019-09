Metanoia, in uscita il 4 ottobre “Risiko”, il nuovo singolo

Dopo “Colombo” e “L’Arte di essere se stessi”, disponibile in radio e su YouTube il terzo singolo dall’album “L’equilibrio dei numeri primi”

Uscirà venerdì 4 ottobre “Risiko”, il terzo singolo estratto da “L’Equilibrio dei numeri primi”, il primo album della band abruzzese Metanoia. La canzone è una forte dichiarazione contro la guerra e mette in correlazione il famoso gioco da tavola, Risiko per l’appunto, con la guerra, un gioco da adulti dove però a rimetterci sono sempre gli innocenti, soprattutto bambini ai quali viene tolta la possibilità di giocare e vivere a causa di quel gioco che dovrebbe rimanere un semplice passatempo con cui tirare dadi. Il pezzo è un duro e preciso rock che con il giusto tono offre al testo la possibilità di uscire fuori, il pop non è da parte perchè il ritornello è orecchiabile ed estremamente cantabile.

La canzone sarà accompagnata da un video diretto da Lorenzo Tarquini durante il concerto della band il 30 giugno a Tortoreto, una delle tante tappe de “L’Equilibrio dei numeri primi tour”, serie di concerti di presentazione dell’album del gruppo originario proprio di Tortoreto.

Oltre che su YouTube, “Risiko” sarà in rotazione su centinaia di emittenti radiofoniche italiane, così come gli altri due singoli “Colombo” e “L’Arte di essere se stessi”.