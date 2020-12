I Metanoia ci parlano del loro nuovo brano “Cioccolata”

“Eravamo abbastanza giù per questioni di cuore. Parlando, e grazie all’aiuto di qualche birra, abbiamo trovato il coraggio di espellere quel dolore che avevamo e così abbiamo scritto ‘Cioccolata'”

TORTORETO – Venerdì 11 dicembre è uscita “Cioccolata“, nuova canzone dei Metanoia. Questa volta la band abruzzese parla d’amore, cantando una tematica delicata: l’accorgersi di essere alla fine di un rapporto e quindi il realizzare che il tempo passato insieme ha cambiato i protagonisti, che ormai del rapporto hanno solo bei ricordi senza però un futuro. I ragazzi provano a bissare l’incredibile successo di “Vivi”, il precedente pezzo uscito a settembre. Anche in questo caso il testo è di Enrico Romagnoli, la musica dei Metanoia ed è stato prodotto da Alti Records.

I Metanoia ci hanno gentilmente concesso un’intervista.

“Cioccolata” è il vostro nuovo brano, come nasce?

Cioccolata nasce durante l’estate scorsa in cui io e Giuseppe, il chitarrista, eravamo abbastanza giù per questioni di cuore. Parlando, e grazie all’aiuto di qualche birra, abbiamo trovato il coraggio di espellere quel dolore che avevamo e così abbiamo scritto “Cioccolata”.

In questa canzone parlate d’amore, come affrontate questa tematica?

Questa tematica abbiamo provato ad affrontarla nella maniera più vera e semplice possibile, ascoltando ciò che avevamo dentro. Non volevamo essere scontati e fare la solita canzone d’amore così abbiamo messo i nostri sentimenti davanti, ci siamo spogliati delle nostre sofferenze.



“Vivi”, il vostro precedente brano uscito a settembre è stato un grande successo. Vi aspettavate questa grande accoglienza e come ve la spiegate?

Sono sinceri, no, non ci aspettavamo minimamente un successo del genere ma chi ha ascoltato si è ritrovato in “Vivi” e ha fatto propria la canzone, credo che la risposta sia qui, cioè che in tanti si siano rappresentati in quello che vuole dire la canzone.

Come nasce il vostro progetto musicale?

La nostra musica nasce essenzialmente dalla voglia di rappresentare i ragazzi dell’età nostra. Vogliamo essere i portavoce di questi ragazzi, quei ragazzi che sono all’università e non sanno gestire l’ansia e gli esami, quei ragazzi che vivono le prime storie importanti. Noi siamo come loro e in musica mettiamo tutto questo.