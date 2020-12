Its Moda Pescara, al via gli esami di Stato per Modellisti 4.0

PESCARA – Cominceranno domani, lunedì 21 dicembre, gli esami finali del primo corso di “Tecnico Superiore Modellista 4.0” tenuto dall’ITS Moda di Pescara. La scuola di alta specializzazione pescarese si avvia dunque a diplomare i primi tecnici esperti del settore della modellistica manuale e digitale.

“Un lungo percorso di studio e esperienza – racconta il presidente Giovanni Di Michele – ha condotto i 22 studenti ammessi a questo giorno nel quale affronteranno le prove d’esame previste dal Ministero dell’Istruzione, per conseguire il diploma di 5° livello e la certificazione Europass, che renderà il diploma ministeriale spendibile in tutte le sedi europee”.

I giovani diplomandi hanno frequentato il corso composto da 1000 ore di studio in aula, con docenti provenienti anche dal mondo del lavoro e dell’impresa, da 800 ore di tirocinio in aziende leader nel settore dell’abbigliamento. Grazie alle borse di studio Erasmus+ alcuni di loro hanno svolto le attività di stage in Spagna e a Malta.

Le prove d’esame, come stabilito dal Ministero, saranno composte da una prima prova teorico-pratica con una traccia relativa alle materie specifiche d’indirizzo, stabilita dal Comitato Tecnico Scientifico dell’ITS, così come una prova scritta multidisciplinare.

Conclude la prova orale nella quale il candidato illustrerà alla commissione esaminatrice il proprio project work. La commissione d’esame sarà composta da un due membri interni (un docente ITS e un docente della scuola superiore di riferimento) e 2 membri esterni (un rappresentante del mondo del lavoro e dell’impresa e un rappresentante designato dalla Regione Abruzzo, esperto della Formazione). Presiede la commissione un docente dell’Università designato dal Ministero dell’Istruzione.

Le prove d’esame si svolgeranno in presenza, con tutte le attenzioni e precauzioni dovute alla pandemia, e si terranno nella Sala Domenico Tinozzi del Palazzo della Provincia di Pescara.