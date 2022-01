Messa in memoria di Roberto De Rugeriis a un anno dalla scomparsa

PESCARA – Giovedì 13 gennaio alle 18 nella chiesa di Sant’Antonio a Pescara (in viale Sabucchi 37), si terrà la messa di celebrazione in memoria di Roberto De Rugeriis, ad un anno dalla sua scomparsa (Pescara 13/01/2021). Famigliari, amici, colleghi e conoscenti potranno esprimere una preghiera in ricordo della sua persona e del suo operato. Roberto De Rugeriis è stato tra i principali protagonisti del panorama edilizio di Pescara e Città Sant’Angelo degli ultimi 50 anni.

