Mercatino dell’antiquariato con “Curiosando” a Alba Adriatica

Dopo il successo dell’edizione 2020, torna ad Alba Adriatica Curiosando, il mercatino di antiquariato e collezionismo più diffuso della riviera adriatica

ALBA ADRIATICA – Il 24 e 25 luglio, unica data per il 2021, Curiosando apre i battenti nel Lungomare sud, zona Pinete, dove antiquari e collezionisti accoglieranno gli appassionati e i curiosi alla ricerca di oggetti rari e preziosi.

Un mercatino di circa 40 stand che animano il cuore della città con una proposta vastissima di oggetti rari e preziosi. In mostra oggetti rustici ed attrezzi in legno, tipici della tradizione contadina locale, ma anche pezzi raffinati provenienti da dimore nobili e borghesi. Senza dimenticare le curiosità anni ’50, le stampe, i lumi, i giocattoli, i mobili antichi, i libri, la biancheria ed i pizzi della nonna, cartoline ingiallite dal tempo, pubblicità di marchi storici, e tante altre curiosità che vi sorprenderanno.

Curiosando, evento organizzato dalla ditta Brandozzi A. & C. snc che opera nel settore delle mostre di antiquariato da oltre trent’anni, è un marchio registrato, nato nel 1997 nella riviera teramana con i primi mercatini di antiquariato e collezionismo che in estate intrattenevano turisti e cittadini. Negli anni il Mercatino Curiosando si è consolidato, diventando punto di riferimento delle mostre evento di antiquariato nel centro Italia, varcando i confini regionali. Espositori professionisti del settore antiquario riconoscono in Curiosando un marchio di qualità, garanzia di alto livello degli espositori partecipanti.

L’appuntamento di Alba Adriatica si inserisce all’interno del Tour 2021 di Curiosando che ogni anno coinvolge oltre 100 mila visitatori e oltre 300 antiquari.

Anche per questa edizione sarà allestita da una mostra culturale che guarda l’Europa e la sua storia in chiave umoristica. In concomitanza con il mercatino Curiosando sarà esposta una raccolta preziosa di carte geografiche che in chiave umoristica raccontano le tensioni tra i vari Paesi europei all’alba del grande conflitto. la mostra dal titolo “l’Europa nelle antiche mappe satiriche” sarà un’occasione per approfondire un periodo storico importante attraverso dei documenti che cristallizzano gli stereotipi nazionali attraverso dei simboli ancora oggi attuali e raccontano gli sviluppi sociali dell’epoca non solo nella politica, ma nei nuovi stili artistici e di comunicazione.

La raccolta cartografica propone nomi di importanti cartografi e giornalisti dell’epoca, dall’inglese Fred Rose all’italiano Galantara, artisti che riescono a racchiudere in dei simboli il complesso contesto sociale all’alba della Grande Guerra. Di recente acquisizione la raccolta completa del Candido, il settimanale umoristico pubblicato a Milano dal 1945 al 1961 diretto da Giovannino Guareschi, autore dei romandi di Don Camillo e Peppone. Sarà un’occasione gioiosa di accogliere i vacanzieri estivi con una mostra di alto profilo culturale, internazionale, ricca di contenuti istruttivi di grande attualità in questo periodo storico che stiamo vivendo.

Grazie al sostegno del Comune di Alba Adriatica e con la collaborazione della Confcommercio di Teramo, è possibile passeggiare tra i banchi di Curiosando anche per questo 2021.