Avezzano, al Castello Orsini – Colonna va in scena Memorie

Lo spettacolo, in progamma mercoledì 22 gennaio, vuol far riflettere su quanto la storia ci ha consegnato in termini di umanità e disumanità

AVEZZANO – Anche quest’anno, in occasione della settimana della memoria, IL VOLO DEL COLEOTTERO Teatro Musica invita gli alunni delle scuole medie e superiori della Marsica alla visione dello spettacolo teatrale “MEMORIE – Racconti, canzoni e memorie dalla Shoah” per riflettere su quanto la storia ci ha consegnato in termini di umanità e disumanità durante il periodo della seconda guerra mondiale, ma per estensione anche su quanto accade da sempre quando gli uomini decidono sulla vita di altri uomini.

La struttura dello spettacolo segue l’ordine degli accadimenti così come tutta l’Europa li ha vissuti. “Memorie” cerca di portare lo spettatore a riflettere sul senso della speranza e della resistenza anche quando il male sembra vincere su tutto, attraverso lettere e testimonianze di sopravvissuti, diari di chi non è più tornato.

Lo spettacolo intesse in una trama unica e armonica i simboli di una Memoria collettiva rimasta viva negli anni, con la forte necessità di non tornare mai più in quel buio, nel nome della speranza e del valore positivo di ogni essere umano.

Lo spettacolo teatrale è una produzione Gruppo Jobel Teatro di Roma in collaborazione con Il Volo del Coleottero Teatro Musica di Avezzano e sarà messo in scena mercoledì 22 gennaio alle ore 11.00 presso il Castello Orsini-Colonna di Avezzano.

Hanno visto e apprezzato lo spettacolo

MIRIAM HAIUN – Direttrice Centro Cultura Ebraico di Roma

BICE MIGLIAU – Ex Presidente per 36 anni dell’Ufficio Cultura Comunità Ebraica

ALBERTO TANCREDI – Presidente Federazione delle Associazioni Italia Israele

GABRIELLA FRANZONE – Archivio Storico Comunità Ebraica

SILVIA HAIA ANTONUCCI – Archivio Storico Comunità Roma Ebraica

ADOLFO PERUGIA – Combattente degli Ebrei di Roma

HALINA BIREMBAUM – Poetessa israeliana, sopravvissuta del Ghetto di Varsavia, deportata ad Auschwitz