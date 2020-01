Montesilvano, lotta al commercio abusivo: sequestrati profumi contraffatti

MONTESILVANO – Questa mattina al mercato tra via Muzii e piazza Quattrocchi, in centro città, alcuni cittadini hanno segnalato la presenza molesta di alcuni senegalesi che chiedevano insistentemente l’elemosina e la vendita di accendini, strattonando anche delle persone anziane. La Polizia Locale è intervenuta tempestivamente allertata, dal consigliere comunale con delega alla Sicurezza, Marco Forconi e in via Sospiri ha fermato alcuni ambulanti, due sono riusciti a fuggire un altro di circa 45 anni è stato fermato dagli agenti, che hanno sequestrato circa 40 prodotti di merce consistente in profumi contraffatti, apparentemente di marca e senza bollino di garanzia.

“Le operazioni di contrasto all’abusivismo e alla contraffazione sono fortemente volute dal sindaco Ottavio De Martinis – spiega Marco Forconi – . La Polizia Locale questa mattina ha fermato un senegalese per vendita di merce contraffatta, ora saranno i carabinieri a condurre le dovute indagini. Martedì i nostri vigili condurranno dei controlli anche al mercato di viale Europa. La Polizia Locale in estate effettua controlli in spiaggia, in pineta e nella zona dei grandi alberghi mentre in inverno le verifiche si svolgono principalmente nei mercati. Il servizio verrà implementato nelle prossime settimane. Ringrazio il comandante Nicolino Casale e tutto il comando, grazie al loro impegno il fenomeno del commercio abusivo a Montesilvano è in diminuzione”.