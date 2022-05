Memorial Enrico Ercolani a Ticchione di Alanno: ecco quando

ALANNO – Non conosce sosta l’attività del Team Caprara Polisportiva: dopo la riuscitissima edizione del Memorial Enrico Ercolani, da Cerratina di Pianella ci si sposta a Ticchione di Alanno per far svolgere sabato 14 maggio la Classica dell’Amatore in collaborazione con il Comitato CSI di Pescara.

“La corsa è inserita nel circuito CSI Marche-Abruzzo – spiega Dario Di Lullo, presidente del Team Caprara Polisportiva – e quindi ci aspettiamo una cospicua partecipazione. Non mancano i ringraziamenti da fare agli sponsor Stapler, Decathlon San Benedetto del Tronto, L’Oasi del Buongustaio, Conti Pubblicità e il maglificio Steva”.

Circuito di 6 chilometri nell’entroterra pescarese con dislivello di 40 metri a giro e una salita pedalabile che allungherà il gruppo verso Ticchione poi segue la discesa e un tratto di pianura ad Alanno Scalo.

Alle 14:30 la partenza per le categorie donne, master 4 di seconda serie, master 5-6-7 di prima e seconda serie (otto giri).

Alle 16:00 spazio a una nuova gara con dieci giri del circuito per le categorie master 4 di prima serie, élite sport, master 1-2-3 di prima e seconda serie.

Link preiscrizione https://forms.gle/XMi8XYDrfWB5wGQT9 entro giovedì 12 maggio.