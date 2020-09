Medicina Umana, Salvare la Memoria: presentazione progetto a Pescara

Dopo la tempesta determinata dalla pandemia Covid19 contro il rischio di cancellare il patrimonio di ricordi del Paese. Appuntamento per martedì 29 settembre ore 11 presso la Sala Giunta del Comune

PESCARA – Saranno illustrati domattina, 29 settembre 2020 alle ore 11, i contenuti del progetto “Medicina Umana, Salvare la Memoria”, promosso dall’Associazione culturale “La Nave di Cascella” con il contributo del Comune di Pescara.

Si tratta di un percorso di utilità sociale, e perfino terapeutico, nell’ambito delle Terapie Non Farmacologiche per i disturbi cognitivi; consiste nella raccolta, salvaguardia e diffusione di esperienze di vita degli anziani e ha il fine di preservarne emozioni e memoria in un apposito sito internet che accoglierà video, sotto forma di racconti, realizzati durante i mesi di settembre e ottobre 2020.

Un’iniziativa finalizzata a soddisfare le esigenze degli anziani, in particolare in questa fase di emergenza Covid. All’incontro interverranno l’Assessore comunale Nicoletta Di Nisio, il presidente dell’Associazione “La Nave di Cascella”, Silvano Console, e, per l’Editrice Epineion, Fabio Di Bartolomeo.