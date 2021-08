Maurizio Battista in scena a Celano con “Che Paese é il mio Paese!”

Sabato 28 Agosto al Castello Piccolomini grande ritorno a teatro con un nuovo attesissimo show del comico romano

CELANO – Sabato 28 Agosto alle 21:15 a fare esplodere di risate il Castello Piccolimini sarà Maurizio Battista con “Che Paese è il mio Paese”.

Un grandissimo ritorno sul palcoscenico per Maurizio Battista che porta in tour uno show inedito: “Che paese è il mio paese”. Tornare in teatro sarà commovente, una grandissima emozione: ci sarà tanto da raccontare anche perché di cose accadute nell’ultimo anno e mezzo ce ne sono davvero molte. Qualcuno è stato temprato da questo periodo così complesso, qualcun altro ne è uscito distrutto. In ogni caso il risultato è stato un profondo cambiamento – per certi versi negativo – negli usi e nei costumi degli italiani.

La nostra bella Italia è ancora “il paese dei santi, dei poeti e dei navigatori”?

Lo scopriremo insieme a Maurizio Battista, il comico romano che, nel suo nuovo spettacolo teatrale, fa luce sui recenti usi e costumi degli Italiani.

Attraverso la sua esilarante comicità e il suo sguardo attento e scrupoloso, Battista analizza le contraddizioni, le incoerenze, le mode e le abitudini che fanno di questo Paese il Suo (e il Nostro) Paese.

«Tutto si svolgerà in estrema sicurezza con teatro climatizzato, posti distanziati…sarà una festa tra amici con un caro amico – racconta proprio Battista – Le risate servono sempre e non guastano mai, anche se in quest’anno e mezzo di risate ce ne siamo fatti davvero poche… adesso non ci resta che recuperare, scaliamo la marcia e andiamo avanti, sperando che tutto vada meglio! – E prosegue: – Troverete un Maurizio molto diverso, ancora più invecchiato di quanto fosse prima, con una certa quantità di tristezza in più, perché il Covid l’abbiamo avuto tutti in famiglia e di conseguenza anche con una maggiore coscienza: ma forse ora rideremo di più e meglio!»

Lo spettacolo, scritto da Maurizio Battista, con la collaborazione di Vittorio Rombolà, Alberto Farina e Gianluca Giugliarelli, evidenzia le tipicità, in continua evoluzione, che contraddistinguono il nostro Stivale, rendendolo un “posto” stravagante e bizzarro, ma – anche per questo – unico al mondo.

Le altre date del tour

3.09 – CAPANNORI (LU) – Area Verde

9.09 – TERNI – Anfiteatro Fausto

Biglietti

– Biglietti disponibili sul circuito Ciaotickets (punti vendita e online)

Punto vendita Ciaotickets Celano

Tabaccheria Tiberi

Ufficio del Turismo

Botteghino del Castello aperto il giorno dello spettacolo dalle ore 19:00

PREZZI BIGLIETTI (prevendita esclusa)

Primo settore: € 35,00

Secondo settore: € 30,00

Gradinata: € 25,00

L’accesso è consentito nel rispetto delle vigenti misure di sicurezza sanitaria e nelle modalità previste per i luoghi di spettacolo. Gli spettatori che hanno già acquistato il biglietto sono invitati a ritirarlo con anticipo in modo da evitare code e assembramenti al botteghino.

Info: Isolani Spettacoli 388-0543554 – isolani.eventi@gmail.com